Toronto jatkoi maalirillutteluaan ja kaatoi nyt New Jerseyn – joukkueen voittoputki on kestänyt jo kuusi peliä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Kasperi Kapasen Toronto Maple Leafs on voittanut Sami Vatasen New Jersey Devilsin 5–4 jatkoajan jälkeen.

Kapanen teki Toronton 3–2-maalin, joka oli hänen yhdeksäs osumansa tällä kaudella. Vatanen puolestaan nappasi syöttöpisteen New Jerseyn 2–2-tasoitusmaalista, jonka teki Nikita Gusev.

Toronton tehokkaimmat olivat John Tavares ja William Nylander, jotka kumpikin tekivät maalin ja hankkivat kaksi syöttöpistettä. Tavares toi Toronton 4–4-tasatilanteeseen kolmannessa erässä, ja Nylander teki voiton taanneen jatkoaikamaalin.

Tavares on kerännyt vähintään kolme pistettä peräkkäisissä otteluissa. Hän on kyennyt samaan jo kuusi kertaa aiemmin urallaan, NHL tviittasi.

Toronto on voittanut kuusi ottelua putkeen ja johtaa itälohkoa. Joukkueen maalintekotahti on ollut hurja, sillä se on heilutellut jokaisessa ottelussa verkkoa vähintään neljä kertaa.

New Jersey on itälohkossa toiseksi viimeisenä, ja sen saldo kuudesta viimeisimmästä pelistä on kolme voittoa ja kolme tappiota.

Aho maalasi, Carolina hävisi

Itälohkon kakkonen Boston Bruins voitti Buffalo Sabresin vieraskentällä 3–0. Bostonin Patrice Bergeron teki kaksi maalia, ja Brandon Carlo viimeisteli 3–0-loppulukemat kolmannen erän lopulla tyhjään maaliin.

Bergeron on ollut hyvässä pelivireessä, sillä hän on tehnyt kaksi maalia kaikissa kolmessa viimeisimmässä ottelussa.

Tappion myötä päättyi Buffalon viisi ottelua kestänyt kotivoittojen putki. Joukkue on itälohkossa 11:ntenä.

Bostonin Tuukka Rask oli huilivuorossa, ja Jaroslav Halak huhki joukkueen maalilla 26 torjuntaa.

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho kasvatti kauden maalisaldonsa 22:een osumalla kerran New York Rangersia vastaan. Carolina hävisi New Yorkissa pelatun ottelun 3–5. Tappio oli joukkueen kolmas peräkkäinen.

Rangersin ruotsalainen hyökkääjätähti Mika Zibanejad teki ottelussa kaksi ylivoimamaalia, ja ruotsalainen maalivahtikonkari Henrik Lundqvist torjui peräti 39 kertaa.