Toronton Nazem Kadri kolmen ottelun pelikieltoon – Komarov noussee ykkösketjuun

Leo Komarovin ja Kasperi Kapasen NHL-seura Toronto Maple Leafs sai huonoa uutista, kun liiga ilmoitti hyökkääjä Nazem Kadrin kurinpitokäsittelyn tuloksista. Kadrille mätkäistiin kolmen ottelun pelikielto, joten Leafs joutuu miettimään uusiksi kuvioitaan Boston Bruinsia vastaan pelattavaan pudotuspelisarjaan.

Kadri taklasi rajusti Bostonin Tommy Wingelsiä perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa sarjan avausottelussa, jonka Boston voitti 5–1. Wingels jätti pelin kesken loukkaannuttuaan.

Kadri oli runkosarjassa Toronton kolmanneksi paras maalintekijä 32 osumallaan. Pisteitä hän kokosi 55 ollen neljäntenä seuran tilastossa.

Toronto kohtaa Bostonin sarjan toisessa ottelussa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Pelipäivän aamuharjoituksissa Kadrin paikan kakkosketjussa otti Zach Hyman, ja Hymanin puolestaan korvasi ykkösketjussa Komarov.

Jos Komarov pelaa kärkiketjussa, hän nähnee entistä enemmän Bruinsin Brad Marchandia. Komarovin tavoin liigan mestariärsyttäjiin lukeutuva Marchand näytti edellisessä ottelussa antavan pusua Komarovin poskelle, selittäen "pyrkineensä Komarovin pään sisälle".

– Ei tuollainen minua haittaa. Pelaan jääkiekkoa, ja hän pelaa jääkiekkoa, ja hyvin pelaakin. Kilpailemme keskenämme, Komarov kuittasi ärsytysyritykset.

– Meidän on oltava tiiviimpiä. Heillä on hyvä ketju (Marchand, David Pastrnak, Patrice Bergeron), mutta meidän on keskityttävä itseemme ja siihen, miten voimme parantaa.

Nelosketjun Kapanen puolestaan saanee vierelleen Andreas Johnssonin, jolle kyseessä olisi NHL-pudotuspelidebyytti.