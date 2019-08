"Tulos on loistava urheilulliseen menestykseen nähden", kommentoi JYP-pomo liiketoiminnan miinusmerkkistä tulosta

Torjuntavoitto. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Seppänen tiivisti yhteen sanaan JYP Jyväskylä Oy:n tuoreimman liiketoiminnan tuloksen, joksi kirjattiin 46 000 euron tappio.

– Se on loistava tulos urheilulliseen menestykseen nähden, Seppänen viittasi JYPin konttaukseen jääkiekon SM-liigassa kaudella 2018–19.

JYP sijoittui viime kaudella SM-liigan runkosarjassa kymmenenneksi ja pääsi säälipleijareihin yhden pisteen turvin. Kun säälipleijareissa Rauman Lukko oli parempi voitoin 2–1, siunaantui JYPille vain yksi play off -ottelu.

– Jos oltaisiin jollain tuurilla voitettu Lukko Raumalla, niin oltaisiin saatu ainakin kaksi play off -ottelua lisää ja tehty positiivinen tulos, Seppänen huomautti.

Hippoksen kokoisessa jäähallissa yhden puolivälierien kotiottelun tuotto liikkuu noin 100 000 euron tietämissä. Lukko oli parempi ratkaisevassa säälipleijarissa maalein 4–1, joten 200 000 euron kotiuttaminen ei ollut JYPille lähelläkään.

– Yhteistyökumppanit ja yleisö olivat hyvin mukana viime kaudella. Ilman heidän tukea ei oltaisi ylletty näin hyvään tulokseen, Seppänen kiitteli katsojia.

Siedettävän tappion taustalla oli myös tiukkaa kulukuuria ja säästämistä sieltä sun täältä.

– Toimisto teki hyvää työtä, Seppänen kehui JYPin organisaatiota.

Vaikka JYP Jyväskylä Oy:n tilikausi painui punaiselle kolmannen kerran peräkkäin, on liiketoiminnan tuloksen suunta oikea. Viime kaudella tappioksi kirjattiin 407 000 euroa, kun kausi 2016–17 tuotti miinusta 339 000 euroa.

JYP Jyväskylä Oy tilinpäätös oli viimeksi voitollinen kaudella 2015–16, jolloin yhtiö ylsi plussalle 52 000 euroa.

– Kaikilla on tavoitteena tehdä positiivinen tulos tällä kaudella. Joukkue on nyt edullisempi, myynti on lähtenyt hyvin käyntiin ja kausikortteja on mennyt hyvin, Seppänen kertoi.

JYP on uudistunut merkittävästi ja se on näkynyt sekä yritysten että katsojien liikehdintänä. Uusi valmentaja ja uudet pelaajat kiinnostavat.

– Ilmapiiri on odottava ja innostava, Seppänen totesi.

JYP Jyväskylä Oy:n liikevaihto oli viime kaudella 7,9 miljoonaa euroa, joka oli 500 000 euroa pienempi kauteen 2017–18 verrattuna. Vähennys johtuu osaltaan siitä, että kaudella 2017–18 JYP voitti CHL-liigan mestaruuden, josta seura kuittasi 300 000 euron potin. Kaudella 2017–18 JYP selvisi puolivälieriin ja pelasi siinä sarjassa kolme kotiottelua.

JYP Jyväskylä Oy teki tilinpäätökseen 2,5 miljoonan euron alaskirjauksen, joka liittyy D-Teamin ja JYP-Akatemian rahoittamiseen jääkiekon Mestiksessä. JYP Jyväskylä Oy rahoitti tytäryhtiötään D Team Jyväskylä Oy:tä pääomalainoilla.

Mestiksessä pelanneen joukkueen lainoja rahoitettiin osakaslainoilla ja JYP Jyväskylä Oy:n kassavirralla. D Team / JYP-Akatemia pelasi Mestistä kahdeksan kauden ajan ja jokainen kausi maksoi emoyhtiölle 150 000–300 000 euroa.

– Nämä rahat ovat tulleet ja menneet. Alaskirjauksella ei ole vaikutusta toimintaan tai kassatilanteeseen, Seppänen selvensi.

Ihan kaikki alaskirjaukset eivät liity JYP-Akatemiaan, vaan yhtiö putsasi taseesta myös joitakin pelaajaoikeuksia ja henkilöstövaihdoksiin liittyneitä kuluja. Rahoituskulujen ja kertaluontoisten erien jälkeen JYP Jyväskylä Oy:n tilikauden lopullinen tulos on 2 677 000 euroa tappiollinen.

JYP Jyväskylä Oy on vahvistanut tasettaan pääomalainoilla, joten tappiokirjauksen jälkeenkin yhtiön oma pääoma on 336 000 euroa positiivinen.