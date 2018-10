Turussa tulee taatusti turpaan - ja sitten on vielä faniristeily

ASETELMA: JYP tahkosi ennen eilistä KooKoo-vääntöä useamman ottelun puolustaen hyvin, mutta hyökkäämisen ja etenkin maalinteon kustannuksella. Hippoksen perjantai-illassa osumia syntyi kelvollinen määrä (3), mutta se oli laiha lohtu, kun toiseen suuntaan paketti levisi neljän takaiskun edestä. KooKoo iski kun oli paikka ja iski terävästi. Tappio oli mallia katkera, kun vierasjoukkueen voittomaali syntyi vajaat kaksi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua.

TPS vieraili samaan aikaan Lahdessa ja haki Pelicansista 4-2 -voiton. Moni uskoi Turussa ottavan ohraleivän, kun viime kauden kokeneista kulmakivistä Eric Perrin palasi päättämään uransa JYPiin ja Tomi Kallio sekä Henrik Tallinder löivät putket naulaan. Mutta mitä vielä! Kalle Kaskisen miehistö porhaltaa sarjakakkosena ja on 13 kierroksen aikana jäänyt vain kaksi kertaa kokonaan ilman pisteitä.

Hurrikaaniryhmää näyttää vaivaavan puolikollektiivinen apaattisuus. Jery Turkulainen oli eilen pitkin iltaa Jerry Leijonamieli tai Hurrikaani-Jerry, miten vain. Pelasi hyvän ottelun ja oli asialla. Loukkaantumisensa jälkeen ruotuun palannut Jani Tuppurainen iski kauden ensimmäisen liigamaalinsa ja oli perinteinen tunne-Tuppurainen, mutta liian moni jyppiläinen vaelsi kaukalossa harmaana virkamiehenä.

Hurrikaanipaitojen kokoonpanossa ei juuri muutoksia ole. Anttoni Honka palaa rivistöön Roni Allenin tilalle ja Eetu Laurikainen korvaa maalin suulla Pekka Tuokkolan. Ketjut ovat tismalleen samat kuin eilen.

ARVIO: On hyvin vaikea keksiä perusteita sille, miksi JYP tämän kamppailun voittaisi. Niitä ei juuri ole. TPS paukuttaa 4-5 maalia, JYP yhden tai kaksi. Ottelun jälkeen hurrikaaniparat joutuvat vielä faniristeilylle Ahvenanmeren aalloille, vaikka moni pelaaja taatusti nuolisi haavojaan mieluummin jossain muualla.

SEURAA HEITÄ: Vielä kaksi vuotta sitten Joonas Viinikainen pelasi A- ja B-nuorten mestistä Diskoksessa. Eilen nuori puolustaja latasi liigauransa ensimmäisen maalin. Taiteilijapakki on pelirohkea pihapelien mies, jolle nykyotteillaan soisi isompaakin ruutua. Uransa viidessä liigaottelussa Viinikainen ei ole kertaakaan pelannut yli kymmentä minuuttia. Hän on ainoa JYP-puolustaja, joka on tällä kaudella oikeasti tehnyt maalin, vaikka Anttoni Hongallekin yksi on merkitty.

Oula Palveen maalipörssin kärkipaikka yhdeksällä osumalla tavallaan ilkkuu sille, mikä JYPissä on eniten vikana. Palve kuuluu siihen runsaslukuiseen JYPin A-nuorten 2011 mestarijoukkueen pelaajien joukkoon, jotka eivät koskaan saaneet kotikaupungissaan kunnon mahdollisuutta. Sen ryhmän pelaajista peräti kaksitoista pelaa nyt muissa liigaseuroissa, parhaassa peli-iässään.