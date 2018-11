Tuska ja ahdistus taas JYPin seurana – Tusina tappiota tuli täyteen

Tuskaista, kovin tuskaista on JYPin meno tätä nykyä. Perjantai-illan kamppailussa Lahdessa Pelicans eteni reilussa 16 minuutissa 2-0 -johtoon ja se karkumatka oli JYPille liikaa. Huolimatta siitä, että Ossi Ikonen iski kauden avausmaalillaan hurrikaanipaitojen 2-1 -kavennuksen vain 15 sekuntia ennen ensimmäisen erän loppua.

Josku "pukukoppimaalista" seuraa kunnon rytäkkä seuraavan erän alkuun. Nyt siitä seurasi purkuvirhettä seurannut Mikko Kousan 3-1 -maali pussinokille, kun toista erää oli takana rapiat neljä minuuttia. Siihen maalinteko mastokaupungissa sitten tällä kertaa taukosikin.

JYPin tilanne alkaa olla peräti huolestuttava. 18 ottelusta on läjässä yhtä monta pistettä ja sijoitus sarjataulukossa on viimeistä edellinen. Lisäksi se jumbo, ennen tätä kierrosta kahdeksan pistettä JYPiä perässä ollut Porin Ässät, otti ja raapaisi jatkoaikavoiton Ilveksestä. Ero on enää siis kuusi paunaa.

Tosin mitäpä tuolla suljetussa sarjassa on väliä, korkeintaan köykäinen symboliarvo. Toiseen suuntaan katsottuna ensimmäinen pudotuspeliviiva on yhdeksän pisteen päässä, suoraan puolivälieräpaikkaan on kymmenen ja kotietuun 12 pistettä.

Hurrikaanipaitojen lohtu on se, että kierroksia on jäljellä vielä 42. Kun niistä pelaa puolet kohtuullisesti ja toisen puolen hyvin, on jälleen (pudotus)pelissä mukana.

Mutta konttaamisen ei oikein enää ole varaa. JYP on hävinnyt tällä kaudella jo 12 kertaa.

Jukurit vielä ja sitten tauko

Jatkuvan häviämisen luoma tiristys ja puristus näkyi Pelicansia vastaan loppukirin aikana karulla tavalla. Yrittämisen puutteesta JYPiä ei voi moittia ja etenkin toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla joukkue pääsi sen peli-identiteettiin kiinteästi kuuluviin hyökkäyspään riistoihin käsiksi.

Mutta kun ne olisi pitänyt kapitalisoida laadukkaiksi maalipaikoiksi saatika maaleiksi, astui se puristus kehiin. Kiekko pomppii tai lepattaa syötön jälkeen sen verran, että siitä ei oikein pääse laukomaan. Tai sitten laukaus jää ensimmäiseen mieheen tai paukkuu plekseihin. Välillä JYPin hyökkäysten rakentelu oli sitä, että oman alueen kulmauksesta haettiin 40 metrin syötöllä hyökkäyssinisellä seisovin jaloin hiihtelevää pelaajaa. Sillä konstilla ei nykyjääkiekossa juuri maaleja tehdä.

No, meni niitä kuteja tällä kertaa jokunen maalillekin, jonka suulla seisoi muuan nuori mies Tshekista, Jakub Skarek. Reilun viikon kuluttua 19 vuotta täyttävä Skarek oli liki erehtymätön.

Pelicans valssasi voittonsa myötä jo maajoukkuetauon viettoon. JYPillä on edessään vielä yksi savotta, kun huomenna Hippoksella vierailee Mikkelin Jukurit.

Kolme pistettä siitä olisi JYPille tässä tilanteessa enemmän kuin sata jänistä.