Tutkimus: Jääkiekko yhä suomalaisten suosikkilaji – jalkapallo nousi kärkiviisikkoon

Jo pitkään Suomen kiinnostavimman urheilulajin asemaa pitänyt jääkiekko jatkaa ykkösenä suosituimmuuslistalla, kertoo sponsoroinnin ja viestinnän tutkimusyritys Sponsor Insightin tuore tutkimus. Viime vuonna maajoukkuehuumaa viettänyt jalkapallo puolestaan nousi ensimmäistä kertaa viiden kärkeen.

Tutkimuksen mukaan jääkiekosta melko tai erittäin kiinnostuneita suomalaisia on 53 prosenttia aikuisväestöstä. Nousua viime vuoteen on Sponsor Insightin mukaan "merkittävästi". Jääkiekko on viimeksi jäänyt kiinnostavuustutkimuksessa ykkössijalta vuonna 2009.

Viime vuodet toisena majaillut yleisurheilu jatkaa kakkosena. Kolmantena on hiihto, neljäntenä ampumahiihto ja viidentenä siis jalkapallo, joka ohitti kuutossijalle pudonneen formula 1:n.

Miehissä kärkilajit ovat jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu ja formula 1. Naisissa jääkiekko nousi kärkeen, yleisurheilu on toisena ja hiihto kolmantena. Taitoluistelu on naisvastaajien joukossa neljäntenä.

Nettipaneelina tehty tutkimus tehtiin nyt 15. kerran, ja siinä vertailtiin kaikkiaan 68 eri lajia. Tutkimukseen haastateltiin 2 125 vähintään 18 vuotta täyttänyttä suomalaista.