Tuttu jatkoaikaratkaisija taas vauhdissa - JYP on alkaa betonoida pudotuspelipaikkaansa

Kovinpa oli pelillinen kyyti pääosin kylmää JYPille Hämeenlinnassa, vaikka tilastot eivät ehkä siltä näytäkään. Joona Voutilainen torjui hurrikaaniveräjällä 19 kiekkoa, Antti Karjalainen HPK:n uunissa 21, mutta Kerho oli silti se, joka suurimman osan ajasta tahtipuikkoa heilutti.

JYPin alivoima oli laadukasta ja joukkue puolusti oman alueen keskustan hyvin, mutta oma hyökkäyspeli jäi reilut kaksi erää pahemman kerran piippuun. Mutta maalithan ne jääkiekossa lasketaan. Niitä JYP teki yhden enemmän ja kaapaisi lopulta 3-2 -jatkoaikavoitolla kaksi pistettä mukaansa.

Jatkoaikasankari oli samainen veteraani kuin viikko sitten KalPaa vastaan ja samanlainen oli maalikin. Ossi Louhivaara kiskaisi kiekon suorasta luistelusta häkkiin navakalla rannelaukauksella ja pysäytti kellot siihen paikkaan. Siis aikaan 61:48.

HPK olisi voinut ja sen olisi kaiken järjen mukaan pitänyt tehdä ensimmäisen 40 minuutin aikana enemmän kuin yksi maali, mutta Valtteri Puustisen kahdeksan minuutin kohdalla viimeistelemä jäi siinä vaiheessa ainokaiseksi.

Kun David Tomasekin tilalle kokoonpanoon nostettu Anton Stråka nosti kolmannen erän alussa 1-1 -tasoituksen uransa toisella liigamaalilla, alkoi Kerhon puntti vähän vipattaa. Kotijoukkue oli hallinnut mielin määrin ja pelannut kolmeen otteeseen ylivoimaa JYPin yhtä vastaan, mutta ei pystynyt hallintaansa hyödyntämään.

Ossi Ikonen takoi JYPin 2-1 -johtoon seitsemän minuuttia Stråkan maalin jälkeen siniviivalaukauksella. Karjalainen oli pahemman kerran maskissa, eikä nähnyt kiekkoa. Jarkko Immonen tarjoili kiekon viivaan Ikoselle, Jani Tuppurainen ja Jerry Turkulainen häärivät maalin edustalla.

Lopulta JYP oli vain 48 sekunnin päässä kolmesta pisteestä, mutta Nolan Yonkmanin turhan reipas poikittaisen mailan käyttö oli lähettänyt Saskatchewanin sheriffin kaksiminuuttiselle ja Petteri Nikkilän laukaus kimposi JYP-rysään Robert Leinon jalasta tasoittaen pelin 2-2:een.

Jatkoajalla iski sitten Louhivaara.

Kolme peliä, kolme voittoa

Mielenkiintoinen yksityiskohta pelissä olivat JYPin aloitukset. Niitä nähtiin kaikkiaan 54, joista Jarkko Immonen kävi kaapimassa peräti 31. Immonen voitti aloituksistaan 19, joukkueen muut vakioaloittajat yhteensä vain neljä.

Miika Lahti voitti kaksi yhdeksästä, J-P Hytönen yhden seitsemästä ja Anton Stråka yhden viidestä. Immosen lähettäminen jatkuvasti jäälle aloitustilanteissa oli penkkikoutsausta par excellence.

JYPin viikko oli tuloksellisesti väkevä, joskin kolmen pelin kokonaisuus jätti monenmoista pelillistä toivomisen varaa. Tulos oli kuitenkin kahdeksan pistettä yhdeksästä mahdollisesta ja se on äärimmäisen jämäkkä suoritus.

Sitä JYP myös tarvitsi. Asema pudotuspelijoukkueena on vihdoin viimein melkoisen vakaa, kun hajurakoa yhdentenätoista majailevaan Sportiin on kahdeksan pistettä. Sääliplayoffin kotietu on nyt kolmen pisteen päässä ja suora puolivälieräpaikka yhdeksän.

Hurrikaanipaitojen ensi viikko on kolmen ottelun savotta. Tiistaina Hippokselle saapuu Lukko, perjantaina Tappara ja lauantaina matka vie Lahteen Pelicansin vieraaksi. Kaiken kaikkiaan runkosarjaa on JYPin osalta pelaamatta seitsemän kierrosta.