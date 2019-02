Tuttu juttu, turpaan tuli – Sport oli JYPille tällä kaudella ylittämätön este, katso maalit tästä

Melkoinen mörkö oli Vaasan Sport JYPille tämän kauden runkosarjassa. Kolmessa ensimmäisessä kohtaamisessa se oli noussut maalin tappioasemasta voittoon päätöserässä, kerran jopa viimeisen minuutin aikana. Neljäs kohtaaminen oli JYPille melkoinen kärsimysnäytelmä sekin, vaikka 34 ottelun maalittoman putkensa päättänyt Jerry Turkulainen vei vierasjoukkueen 1-0 -johtoon vajaan 14 minuutin pelin jälkeen.

Turkulaisen ropellikiekko päätyi verkon perukoille hieman onnekkaastikin, toki samalla miehellä oli ihan oikeakin maalipaikka aiemmin erässä. Siitä hän ei kuitenkaan osunut ja siinä ne JYPin avauserän maalipaikat sitten olivatkin.

Eikä niitä koko ottelussa lopulta montaakaan ollut. Sportin voittomarginaali jäi niukaksi 2-1, mutta paljon pahemminkin hurrikaanijoukkue olisi voinut selkäänsä saada. Etenkin kolmannessa erässä jäällä oli vain yksi joukkue. Siis se, joka isännöi Kuparisaaren jäähallia. Yhden maalin tappiosta joukkueen sopii kiitellä tämän(kin) ottelun ottelun parasta jyppiläistä 34 kertaa torjunutta Eetu Laurikaista.

Kauden kolme keskinäistä kohtaamista päättyivät kaikki yhden maalin erolla Sportin hyväksi. JYPille jäi haaviin niistä vain yksi piste joulukuisesta jatkoaikatappiosta, Sport rohmusi yksitoista. Kun 60 kierroksen sarjataulukko aikanaan räknätään yhteen, niitä yhtätoista pistettä tulee vielä valtavan kova ikävä. Niistä kun ainakin kahdeksan on ihan omilla tupuloinneilla pois annettuja.

Tämä neljäs oli Sportin osalta paras JYP-peli, mutta vierasjoukkueellakin oli paikkansa hypätä kuskin pukille. JYP ei kuitenkaan kyennyt loikkaamaan edes samaan ajoneuvoon.

Dufvan saldo 17 pistettä

Risto Dufvan toisen tulemisen aikana JYP on pelannut nyt yhdeksän ottelua ja saalistanut niistä 17 pistettä. Ottelukohtainen pistekeskiarvo on 1,88, kun Lauri Merikiven 38 ottelun keskiarvoksi jäi 1,32. Ongelma on - yhä - vieraspelaaminen, kuten Merikiven aikanakin. Dufvan JYP on kerännyt neljästä matkaottelusta viisi pistettä. No, Merikivi sai kasaan 20 pelistä 22 paunaa, mutta mitään radikaalia muutosta ei ole nähty.

Ja vielä: JYPin edellisen kuuden ottelun aikana tehnyt viisi kertaa yhden maalin, kerran kuusi. Siinä kuuden maalin ottelussa keskiviikkona Pelicansia vastaan Dufva ei ollut kuumeen vuoksi paikalla ja päävalmentajan tehtävää hoiteli kakkosvalmentaja Jukka Ahvenjärvi. Se on mielenkiintoista.

Liiga vetää viikonlopun yli henkeä ja palaa asiaan ensi viikolla. Hurrikaanipoppoon sijoitus on tällä haavaa kymmenes, pisteitä on kasassa 67. Playoff-paikka on hyppysissä yhden pisteen turvin, matkaa suoralle puolivälieräpaikalle on kymmenen paunaa.

JYPin seuraava ottelu on ohjelmassa keskiviikkona, kun matka vie Turkuun paikallisen Palloseuran vieraaksi. Runkosarjaa on hurrikaanipaitojen osalta jäljellä vielä 12 kierrosta.

Sport-JYP