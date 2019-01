Tuttu kasvo palasi innoissaan JYPin takalinjoille - "Jake Newton is here and ready get rockin'!"

Lauantai-illan 3-1 -voitto TPS:sta maittoi kollektiivisesti koko joukkueelle. Ensimmäisen kerran tällä kaudella hurrikaaniryhmä napsi kolme kolmen pisteen voittoa peräkkäin.

Myhäileväinen oli myös hurrikaanipaitojen takalinjoille palannut Jake Newton, joka pistäytyi Jyväskylässä vajaan kahden kuukauden verran viime kaudella. Kaupunki ja joukkue tekivät siinä määrin vaikutuksen, että Newton alkoi hautoa paluuta, tosin siviilipuolen asiat heittivät soppaan tiettyjä reunaehtoja.

- Halusin viettää vähän pidemmän aikaa kotona, koska lapseni eivät enää matkusta mukanani, mutta olin silti kiinnostunut palaamaan tänne. Saksassa pelatessani tuli mahdollisuus päästä Spengler cupiin. Se on kerran elämässä mahdollisuus, jota en halunnut hukata, rapiat 14 minuuttia lauantai-iltana pelannut Newton selvitti.

Hän siirtyi marraskuun alussa DEL2-liigaan Bayreuth Tigersin joukkueeseen ja jatkoi sieltä vuodenvaihteeksi ylemmässä DEL:ssa pelaavan Nürnberg Ice Tigersin riveihin Spengler cupiin.

- But it's now all in the past. Jake Newton is here and ready get rockin'!, 30-vuotias puolustaja huikkasi.

Newtonin paluu ei ehkä mennyt ankarimpien huippu-urheilupuritaanien näkemysten mukaisesti, mutta joka tapauksessa kalifornialainen on taas Keski-Suomessa ja haluaa edetä JYPin kanssa pudotuspeleihin.

- Olen jutellut jätkien kanssa viimeisen puolen vuoden aikana. Joukkue on oppinut taas voittamaan ja meininki kopissa on kaikin puolin hyvä. Olen kiitollinen JYPille mahdollisuudesta, että sain palata, Newton uskoi.

TPS-voitosta hän löysi runsaasti positiivista, vaikka JYPilläkin oli helteisiä hetkiä pitkin iltaa.

- Se oli hyvä peli meltä, olisimme voineet voittaa enemmäkin kuin 3-1, Newton arvioi.

Nippelitiedoista kiinnostuneille kerrottakoon lopuksi sellainen fakta, että Bayreuthia valmentaa FoPS-kasvatti Petri Kujala, joka pelasi JYPissä 17 liigaottelua kaudella 1995-96 tehden yhden maalin.