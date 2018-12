Työmyyrät palauttivat JYPin voittokantaan – "Aikamoinen gorilla tapettiin"

JYP palasi voittokantaan jääkiekkoliigassa lauantaina, kun hurrikaanipaidat kukistivat jumbotaistossa Porin Ässät maalein 3–1.

Kotijoukkueen voiton arkkitehteina häärivät nelosketjun työmyyrät Ossi Louhivaara ja Janne Kolehmainen, jotka iskivät maalin mieheen. Ylivoimalla JYPille onnistui lisäksi Jani Tuppurainen. Ässien ainokaisen laukoi Jussi Makkonen.

Kolehmaiselle tehopiste oli tämän kauden Liigassa ensimmäinen ja tuuletus oli sen mukainen. CHL-liigassa laituri onnistui alkusyksystä kertaalleen.

– Aika iso gorilla sillä tuuletuksella tapettiin. Tavallaan se tuntuu pahalta, kun ne eläimet ovat kuitenkin sukupuuton partaalla, Kolehmainen velmuili.

– Siinä oli pitkä ja hapokas vaihto alla. Katselin jo kelloa ja odottelin erätaukoa. Sitten kaverilta tuli huono syöttö ja veskari ei ollut oikein hereillä. Lopulta oli helppo työ laittaa melko tyhjään maaliin, Kolehmainen jatkoi.

JYPin pelaajabudjetti on Liigan kärkipäätä. Siihen nähden syyskausi on ollut paha mahalasku. Joukkueella on 25 peliä aikaa nousta pudotuspeleihin sarjataulukon pohjilta.

– Tunne on kaiken kaikkiaan sekä itsellä, että koko joukkueella tosi vapautunut. Uskon, että tästä saadaan positiivinen kierre päälle. Aikamoista tuskaa on ollut jo pitkään, Kolehmainen summasi.

– Tämä oli sellainen raivopeli. Ihan kaikki revittiin koneesta irti. Ensimmäisellä erätauolla meinasin oksentaa. Kroppa on jatkossakin laitettava koville. Se on vaan korvien välistä kiinni.