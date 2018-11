Tyni on täällä taas: "Jyppi-sydäminen palokuntalainen lähtee aina liikkeelle, kun tarve vaatii"

Kari Tynin, 63, äänessä kuuluu vanha innostus.

Hänen puheestaan erottuu tuttu hienostunut jylhyys.

– Jyppi-sydäminen palokuntalainen lähtee aina liikkeelle, kun tarve vaatii, mies ilmoittaa.

Yksi täydellisimpiä Tyni-lausuntoja Tynin suusta kautta aikojen.

Seuraavat puoli vuotta hän tekee vt. toimitusjohtajana töitä jälleen JYPin puolesta. Ja varmasti tosissaan.

Tyni sanoo palanneensa vajaan kolmen vuoden tauon jälkeen JYPin leipiin, koska seuran tilanne on juuri nyt niin haasteellinen.

– En tiedä, olisinko lähtenyt muuten mukaan, mies toteaa.

JYP on Tynin mukaan ajautunut jumitilanteeseen.

– Samanlaisia vaiheita elettiin niidenkin 12 vuoden aikana, jolloin olin seurassa töissä. Ei tämä tavatonta ole.

– Tahti on kiekkomaailmassa kova. Kun tulosta ei ole tullut, paine on kasvanut niin lujaksi, että se on johtanut lukkotilanteeseen.

Tyni ei vielä halua julistaa, miten lukko aukeaa.

– Aloitan työt maanantaina. Ihan ensin minun on juteltava ihmisten kanssa ja tutustuttava tarkasti tilanteeseen.

– Eikä tämä sitä paitsi millään suurilla julistuksilla hoidukaan. Nousu tapahtuu vain arkisen ja raa`an tekemisen kautta.

Joka tapauksessa Tyni uskoo JYPiin. Kuten on aina uskonut.

– Perusjyppiläiset voimavarat eivät ole mihinkään kadonneet, ei edes pelin evoluutio ole niitä mihinkään vienyt, uusvanha toimitusjohtaja uskoo.

Tyni korostaa, että hänen poissa ollessaan seurassa on tehty erinomaisia liikkeitä.

– JYPin aarrearkku on nyt vain livennyt tuloksellisesti vähän loitommalle – sieltä se on kuitenkin edelleen takaisin haettavissa.

Tyni tietää, mihin hän päänsä työntää. Päivät venyvät pitkiksi. Samalla hän jo nyt nautiskelee tulevaisuuden näkymillä.

– Ne tunteet, kun nousu taas lähtee käyntiin, on hieno kokea.

JYPin puheenjohtaja Jukka Seppäsen mukaan vaihtoehtoja sairauslomalle jääneen Aku Valleniuksen tuuraajaksi oli kaksi.

– Joko minä itse tai Tyni, Seppänen myöntää.

– Onneksi Kari suostui.

– Itse olen muutenkin sotkeutunut kaulaani myöten tähän keittoon. En olisi ollut mikään uusi voimavara.

Vt. toimitusjohtajalta edellytettiin vahvaa tietämystä ja kokemusta.

– Toimistolla on tilanne, jossa toimitusjohtaja puuttuu ja myyntijohtaja puuttuu. Tuuraajaksi oli saatava ihminen, jonka ei tarvitse ensi alkuun kysyä kaikkia asioita.

– Tyni voi tarttua härkää sarvista päivästä yksi alkaen.

Seppänen on tehnyt Tynin kanssa yhteistyötä lähes 20 vuotta.

– Mitä tahansa Tyni ryhtyy tekemään, hän on sitoutunut, innostunut ja tekevä.

Kaikesta paistaa läpi, että puheenjohtaja ja koko seura luottavat vt. toimitusjohtajan generaattorisiin kykyihin. Niitä kiistatta nyt tarvitaan.