Uran lopuksi viimeinen välähdys - Lavalin leijona on poistunut rakennuksesta

Ihan lopuksi vielä pieni välähdys, joka oli jotenkin hyvin perrinmäinen. Eric Perrinin, 43, uran viimeistä ottelua on jäljellä 13 sekuntia. JYP on 0-4 -tappiolla ja peli on jo ratkennut. On selvää, että Lukko jatkaa, JYPin kesäloma alkaa ja Perrinin pelaajaura päättyy.

Mutta Perrin ei olisi Perrin, ellei hän pelaisi uransa viimeistä vaihtoaankin pieteetillä. Nokkela syöttö maalin eteen ja David Tomasek lataa 4-1.

Seuraa keskialoitus. JYPin kakkosketjun sentterinä pelannut Janne Kolehmainen näyttää Perrinille, että mene sinä ottamaan tuo. Vastassa ollut Eetu Koivistoinen ei edes tavoittele kiekkoa, hän kunnioittaa 20 vuotta vanhempaa valtiomiestä.

Perrin ottaa kiekon haltuunsa, pyörähtää omalle alueelle ja poimii lätkän hanskaansa neljä sekuntia ennen loppua. Raumalaisyleisö osoittaa tyylitajua ja antaa raikuvat suosionosoitukset kaikkien aikojen ulkomaalaispelaajalle.

- En oikein edes tiedä, mitä ajattelin lopussa. Niin paljon asioita pyöri mielessä. Päällimmäinen niistä on kiitollisuus, Perrin sanoi.

- Onneksi en saanut kiekon sulkemisesta jäähyä siinä lopussa, hän naurahti.

Kyyneleiltäkään ei uran viimeisen pelin jälkeen vältytty. Tunteellinen Lavalin leijona jätti 12 liigakauden aikana ison jäljen suomalaiselle kiekkokartalle.

- Surua ja onnellisuutta yhtä aikaa. Ristiriitainen tilanne. Olen surullinen siitä, että kausi päättyi näin. Olisimme halunneet päästä haastamaan Kärppiä puolivälierissä, Perrin totesi.

- Olen ylpeä tästä joukkueesta. Tämä oli vaikea kausi, mutta olen silti ylpeä kaikesta. Tämä päättyi nyt tähän, mutta sydämeni on täynnä. Jääkiekko on tehnyt minusta sen miehen, joka nyt olen. Ja Suomi on antanut minulle tämän uran, Perrin nieleskeli.

- Kiitos!, hän huikkasi selvällä suomen kielellä.

Merkittävä pelaajaura on tullut päätökseensä, mutta on helppo uskoa, että jääkiekon parissa Perrin nähdään vielä. Kenties jopa Suomessa.