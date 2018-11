Uutisen takana: JYP käpertyi itseensä. Jos ei pidä varaansa, taikinajuureen voi juuttua.

Jääkiekon liigaseuran sompaamisessa on otettava riskejä.

Joskus riskinotto tuo hyvän tuloksen. Joskus karautetaan metsään.

JYP on valinnut viimeisen 12 vuoden aikana rajuja ja rohkeita ajolinjoja. Niitä pitkin huristelemalla seura on kestänyt komeasti ojien välissä.

Tänä syksynä G-voimat ovat kuitenkin Hippoksen alueella tavallista väkevämmät. Ne ovat suistamassa hurrikaaniyhteisön tieltä ulos.

Siitä on reilut puoli vuotta, kun JYPin iso pomo Jukka Seppänen raotti Keskisuomalaisessa jyväskyläläisseuran vahvuuksia.

Taikinajuuri.

Seppänen korosti JYPin ydintä, ydinosaamista, tietoa ja perimmäistä filosofiaa, joka siirtyy ja linkittyy taikinajuuren tavoin kaudesta toiseen ja tekijöistä uusiin.

Hyvä juttu, omaleimaisella ajattelutavalla ja itseensä uskomalla voi edetä pitkälle. JYP on edennyt, upeasti onkin. Mutta taikinajuuri-tematiikassa on vaaransa. Jos ei pidä varaansa, omaan taikinaan voi juuttua.

Juuri nyt vaikuttaa siltä, että JYPille on käynyt näin.

Hurrikaaniseura käpertyi itseensä.

Se rakensi kehikkoaan ja joukkuettaan omaansa uskoen, kirkasotsaisesti, mutta omapäisesti. Oli kaunis ja mahtava ajatus antaa JYPin kultakauden pelaajille vielä kerran mahdollisuus rouhaista kirkasmetallia. Koko Jyväskylän kiekkokööri, mediaa myöten, kannatti "luokkakokousta" ja hurrasi äänekkäästi.

Tässä huumassa JYPin ison linjan ohjaus petti ja operatiivinen johto teki pahan virheen.

Se unohti vilkuilla sivuilleen.

JYP turvasi kokemukseen, sen koko tämän kauden paketti on valettu meritoituneisiin pelaajiin, joita meritoituneimpia saa Liigasta hakea.

Loistavia pelimiehiä, jotka ovat tarjonneet Jyväskylän urheiluväelle ikimuistettavia hetkiä.

Mutta jotka ovat jo jokin aika sitten sivuuttaneet uransa lakipisteen.

Samaan aikaan toisaalla jääkiekko lajina otti oman evoluutionsa mahtiloikkaa. Peli nopeutui, vaateet kasvoivat, urheilullisuus samoin: juniorimyllystä puski ja puskee pelaajia, joiden nimet eivät vielä kerro jääkiekon semiseuraajille paljon.

Mutta teot arkisina peli-iltoina jo kertovat.

Kaukalossa liikutaan tänä päivänä aivan eri tempolla kuin vaikkapa keväällä 2012, jolloin JYP kaappasi toisen kerran Kanada-maljan itselleen.

JYPin johto, Seppänen ja urheilutoimenjohtaja Jukka Holtari, varmasti näkivät kehityksen, mutta jostain syystä sivuuttivat sen. He jäivät oman filosofiansa vangeiksi.

Siitä seura saattaa joutua maksamaan kovan hinnan.

JYP tosiaan on kahleissa. Taloudellisesti kaksi raskasta vuotta eläneen yhteisön mahdollisuudet pikaiseen korjausliikkeeseen ovat rajalliset.

Okei, puolustukseen voidaan hankkia huokeammalla artistisopimuksella pelaaja koodinimeltään "jake newton". Valmentajapakettiakin voi aina sohaista.

Mutta kas kun tässä ei ole kyse yhdestä Newtonista tai Lauri Merikiven sysäämisestä syrjään. Niillä toimenpiteillä ei väärin rakennettua joukkuetta heivata uuden kivijalan päälle.

Merikivi ei ole onnistunut, mutta totuuden nimessä on sanottava, että nuori mies työnnettiin suu ammollaan odottaneen pedon kitaan. Hänen selkäänsä mätkäistiin valmiiksi pakattu ja paineinen reppu.

Erikoista sekin, että kokemattomalle luotsille värkättiin suora kolmen vuoden sopimus.

Urheilu on ilkikurista touhua. Sillä on tapana potkaista tulevaisuuden ennakoijaa ja saletisti-näin-käy -besserwisseriä rivosti sääreen.

Sanotaan siis varovasti, että JYPin tässä kaudessakin piilee yhä mahdollisuus. Eihän näistä tiedä: jos puolustamiseen saadaan edes jonkinlainen tolkku, jos avauspelaaminen alkaa yllättäen napsua, jos ajatuksen nopeus oikeasti korvaa luistinliikkuvuuden, jos itseluottamus ja tunne tekevät paluun, niin mikä ettei.

Mutta ollaan myös rehellisiä ja realisteja: nyt heilutaan pienissä todennäköisyyksissä ja nojaillaan ihmeeseen. Kovin leveältä baana ei näytä.

Siksi seuran on katsottava jo tiukasti yli tämän mahdollisesti kirotun "se on siisonin", tutkittava tuiki tarkasti, mitä laji nimeltä jääkiekko tänä päivänä on – mitä se vaatii.

Taikinajuurtaan JYPin ei pidä nakata biojätteisiin. Mutta avautuminen on välttämättömyys.

Muuten tämän syksyn tunnelma kantaa kauas.