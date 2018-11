Uutisen takana: Yy, kaa, koo! Kari Tyni -soundi teki paluun JYP-orkesteriin

Lopulta jääkiekko ei perustu jääkiekko-otteluihin, niiden tuloksiin, voittoihin ja tappioihin.

Ne luovat pohjan, mutta eivät anna syvyyttä.

Loppupelissä kyse on aina erilaisten ihmisten erilaisuudesta, suhtautumisesta, heijastuksista, tunteista ja arjesta plus pyhästä kaikkinensa.

– Urheilu on sopivan pikkumaista ollakseen niin tärkeä osa ihmisten elämää, JYPin toimitusjohtajan paikalta puoleksi vuodeksi väistynyt Aku Vallenius sanoi torstaina.

Kuinka oikeassa Vallenius olikaan.

Urheilu on sävyltään leikkisää ja sen tulokset kliinisiä, jopa kylmiä. Mutta tulosten aiheuttamat reaktiot eri ihmisissä eivät ole. Urheilu tarinoineen ja ällistyttävine sattumuksineen tuntuu, riemastuttaa, nostattaa, yhdistää, jakaa, suututtaa, pahoittaa mieliä ja koskettaa.

Siis heidän sisuksissaan, jotka seuraavat. Kaikki eivät seuraa. Hyvä sekin.

JYP ei ole pelannut tällä viikolla yhtään ottelua.

Silti siitä on puhuttu enemmän kuin koskaan sitten kevään 2012, jolloin seura kahmi toisen Suomen mestaruutensa.

Tapahtumat ovat tulleet iholle ja tunteet pintaan, koko kirjoltaan.

Viikon aikana on poukkoiltu Urho Myrskyn takapuolesta saskatchewanilaisen jättiläisen Nolan Yonkmanin nyrkkiin, siitä urheilutoimenjohtaja Jukka Holtarin avoimen herkän ja tärkeän puheenvuoron kautta huippu-urheilun mittasuhteet paljastavaan tietoon Aku Valleniuksen sairauslomasta ja välttämättömästä kuntoutusjaksosta.

Ja siitä vielä Kari Tyniin.

Mr JYP-soundiin.

Tiedän ja tunnen Tynin.

Olen vääntänyt hänen kanssaan. Olemme tehneet kosolti yhteistyötä, olemme olleet samaa mieltä, mutta joskus myös tukevasti eri mieltä. Välillä tunnelmaa on voinut kuvailla kuumentuneeksi, mikä ei paikallisen urheiluseuran ja paikallisen mediatalon urheilutoimituksen suhteissa ole mitenkään tavatonta. Välillä savun pitääkin nousta molemmista korvista.

Mutta välit Tyniin – ne eivät ole koskaan katkenneet, ei lähelläkään. Aina kun olen soittanut, Tyni on vastannut ja olemme kyenneet puhumaan. Se on ollut hienoa.

Kun taas pirautan miehelle, huomaan ilahtuvani. Tynin, 63, äänessä kuuluu vanha innostus. Hänen puheestaan erottuu tuttu hienostunut jylhyys.

– Jyppi-sydäminen palokuntalainen lähtee liikkeelle aina, kun tarve vaatii, mies ilmoittaa.

Yksi täydellisimpiä Tyni-lausuntoja Tynin suusta kautta aikojen.

Seuraavat puoli vuotta hän tekee vt. toimitusjohtajana taas töitä JYPin puolesta. Ja varmasti tosissaan.

Tyni on niin oma itsensä, ikään kuin hän ei olisi ollutkaan reilua kahta vuotta pois JYPistä.

Sanottavansa mies muotoilee hyvin huolellisesti.

– En tiedä, olisinko lähtenyt mukaan, ellei tilanne olisi ollut niin haasteellinen, mies toteaa.

Eikä epäröi yhtään.

– Samanlaisia vaiheita elettiin myös niiden 12 vuoden aikana, jolloin olin seurassa töissä. Ei tämä mitään ihmeellistä ole.

– Tahti on kiekkomaailmassa kova. Kun tulosta ei ole tullut, paine on kasvanut niin lujaksi, että se on johtanut lukkotilanteeseen.

Tyni ei lankea ansaan. Hän välttää esittämästä suurta julistusta, jolla hurrikaanin jumitilanne laukaistaan.

– Olen ollut kuitenkin sivussa toiminnasta, katsellut pelejäkin vain television välityksellä, uusvanha toimitusjohtaja muistuttaa.

Mutta sanojen takaa kuultaa vilpitön halu heittäytyä. Kyllä: Tyni on kuin samurai Akira Kurosawan elokuvissa.

Kylä pitää nyt pelastaa.

Tietenkin Tyni uskoo JYPin nousuun. Kuten on aina uskonut.

– Perusjyppiläiset voimavarat eivät ole kadonneet, ei edes pelin evoluutio ole niitä mihinkään hukannut, mies latoo epäilevän toimittajan korvaan.

– Seurassa on tehty lähtöni jälkeen erinomaista työtä. Nyt aarrearkku on vain livennyt tuloksellisesti vähän loitommalle – sieltä se on kuitenkin haettavissa takaisin.

Tyni tietää, mihin päänsä työntää. Päivät venyvät pitkiksi. Samalla hän jo nyt nautiskelee tulevaisuuden näkymillä.

– Ne tunteet, kun nousu taas lähtee käyntiin, on hieno kokea.

Sitten on vielä puheenjohtaja Jukka Seppäsen persoona. Hän jos kuka säikähti Valleniuksen valitettavaa sivuun jäämistä. Iso pomo tiesi, että vaihtoehtoja tuuraajaksi oli tasan kaksi.

Joko Tyni tai Seppänen itse.

– Onneksi Kari suostui, Seppänen huokaa.

– Itse olen muutenkin sotkeutunut kaulaani myöten ja pää edellä tähän keittoon. En olisi ollut mikään uusi voimavara.

Vt. toimitusjohtajalta edellytettiin vahvaa tietämystä ja kokemusta.

– Tynin ei tarvitse kysellä. Hän voi tarttua härkää sarvista päivästä yksi alkaen, Seppänen toteaa.

Seppänen itse on ollut jo pitkään ja lähtemättömästi niissä sarvissa kiinni.

Eli draama jatkuu. Kukaan ei vain tiedä miten. Tyni on joka tapauksessa kitaransa virittänyt.