Uuttera Kirsi Hänninen yllättyi valinnastaan Jääkiekkoleijonaksi

Kirsi Hänninen liittyi perjantaina Suomen jääkiekkoeliittiin, kun hänet aateloitiin Jääkiekkoleijonaksi. Joensuussa syntynyt ja Jyväskylässä asuva Hänninen pelasi ansiokkaasti kirkkaimmissa valokeiloissa, mutta valinta pääsi silti yllättämään hänet.

– Ensimmäisenä olin hämilläni, kun Jari Kurri soitti asiasta, että kuinka ne nyt minua vielä muistavat, Hänninen paljastaa.

– Äärettömän hieno kunnia. Ei tätä vieläkään oikein edes tajua ja osaa selittää, Hänninen jatkoi juhlallisuuksien jälkeen.

Naisleijonissa Hänninen aloitti 16-vuotiaana ja saavutti heti EM-kultaa. Kaikkiaan maajoukkueura kantoi 116 ottelua, tehopisteitä tähtipuolustajalle kertyi hulppeat 37+59=96. Muutama muisto erottuu edukseen.

– Naganon olympialaiset ja myös MM-kotikisat 1999 olivat mahtavat tapahtumat, Hänninen listaa.

– Lisäksi nousee mieleen 1997 Kanadassa pelatut MM-kisat. Järjestäjä ei löytänyt Suomen kansallislaulua, Me, joukkue, lauloimme sen itse.

Kehitys ja yrittäjän joukkue

Hännisen arvion mukaan naisjääkiekko on kehittynyt melkoisesti. Jääkiekkoura päättyi 2002, pesäpalloura 2005.

– Vauhtia on tullut lisää. Lisäksi pelaajat ovat fyysisempiä. Vertaillen pelaajat ovat ominaissuksiltaan tasaisempia, ennen saattoi olla joukkueessa yksi tai muutama muita selvästi atleettisempi. Ja laji on ylipäätään kehittynyt, kun harrastajamäärä on kasvanut, Hänninen vertailee.

Myös naisten ammattilaisliiga voi jonain päivänä Hännisen veikkauksen perusteella toteutua.

– Joskus varmaan naisten NHL on todellista totta – nythän on ollut hiukan sellaisia yrityksiä. Koripallon puolellahan on jo naisten NBA, Hänninen puntaroi.

Urheilijauransa jälkeen Hännisellä on riittänyt kalenterimerkintöjä kosolti. Hän toimii yrittäjänä.

– Minulla on oma yritys Jyväskylässä. Se on rakennusalan mittaus- ja tarkastusalaan erikoistunut yhtiö, ja teemme muun muassa vedenalaisia rakenteiden tarkastuksia modernilla kaikuluotaustekniikalla, Hänninen taustoittaa.

Ihan pienestä nyrkkipajasta ei ole kyse, pikemminkin täyskokoisesta tiimistä.

– Se on vähän sama, kuin että on oma joukkue. Yrityksessä on 21 henkilöä, ja aivan hyvin pärjäävät ilman minuakin, Hänninen nauraa.

Jääkiekko sai kuusi uutta aateloitua

Kirsi Hännisen lisäksi Jääkiekkoleijoniksi aateloitiin hyökkääjä Olli Jokinen, maalivahti Antero Niittymäki, hyökkääjä Jarkko Ruutu, puolustaja Kimmo Timonen ja erotuomari Jyri Rönn.

Hockey Hall of Fame Finland on aateloinut jääkiekossa ansioituneita vuodesta 1985.