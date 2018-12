Väkevä vääntö, mutta vain yksi piste - JYP haastoi taas sarjakärjen tasapäisesti

Vaikka JYPin runkosarjan ensimmäinen puolisko jäi kokonaisuutena kovin mollivoittoiseksi, se osoitti kuitenkin yhden asian. Mielin määrin liigaa hallinneen Kärpät JYP pystyy haastamaan. Kaksi kuukautta sitten Hippokselta kaikki kolme pistettä lähtivät oululaisten matkaan, mutta vain niukin 0-1 -lukemin.

Perjantai-iltana Raksilassa JYP raapi nousujohteisen esityksen jälkeen mukaansa pisteen, kun Kärpät osui voittomaalikisassa kahdesti, hurrikaaniryhmä vain kerran. Kotijoukkueen 2-1 -voittolukemat olisivat voineet kääntyä toisinkin päin, vaikka jo varsinaisella peliajalla.

JYPin avauserä meni osittain pipariksi kolmen kaksiminuttisen vuoksi. Niistä ensimmäinen kostautui, kun Ville Leskinen pääsi takomaan tyhjään rysään Michal Kristofin taitavan luikertelun jälkeen. Nolan Yonkmanin rangaistusta jäi kelloon vain sekunti. Tämän jälkeen myös Roni Allén ja Markus Jokinen pistäytyivät kaksiminuuttisilla, mutta nämä tilaneteet hurrikaanialivoima pystyi hoitelemaan. Myös Eetu Laurikainen hurrikaaniveräjällä oli iskussa kun tarvittiin.

Toiseen erään JYP tuli ensimmäistä aktiivisemmin ja aloitteellisemmin, mutta Kärppien vankka puolustuspaketti ajoi JYPin kulmiin ja laitoihin pyörimään. Hallinta jäi näennäiseksi, eikä laadukkaita maalipaikkoja juuri ollut.

Kolmas erä oli vierasjoukkueelta illan selkeästi paras. Veini Vehviläinen kärppämaalilla venyi kiekon tielle kymmenen kertaa, kun Laurikaiselle ei kirjattu ainuttakaan torjuntaa.

JYPin tasoitus syntyi sekuntia vajaan 11 minuutin pelin jälkeen. Jery Turkulainen latasi viivasta ja Eric Perrin ohjasi maalin sivustalta taidokkaasti 1-1:een. Sama kaksikko oli lähellä osua myös jatkoajalla, kun Perrin alusti ja Turkulainen yritti viimeistellä, mutta Vehviläinen poimi kiekon talteen.

Lahdelle 500 täyteen

Jatkoajan lopun JYP pelasi alivoimalla Oscar Eklundin kampitusjäähyn vuoksi, mutta tämäkin hoitui. Voittomaalikisassa hurrikaanipaidoilta kävivät yrittämässä Jarkko Immonen, Perrin ja Robert Rooba. Immonen toimitti kiekon tylysti häkkiin, mutta Perrinin kuti karkasi noin kuusi metriä yli maalin ja Roobalta vei kiekon Vehviläisen nälkäinen maila.

Kun Kärpiltä onnistuivat sekä Radek Koblizek ja Aleksi Heponiemi, jäi kaksi pistettä sarjakärjen plakkariin.

Voittomaalikisa

Tappiosta huolimatta JYPin ei tarvitse tunkea päätä pöpelikköön Miika Lahden liigauran 500. ottelun jälkeen. Perus-JYPiä olisi tietysti voinut kunnioittaa kolmen pisteen kakullakin, mutta illan esitys antoi lupauksia. Uskottavaan sarjasijoitukseen sijalla 13. majailevilla hurrikaanipaidoilla on edelleen melkoinen vuori kiivettävänä, mutta kenties kipuaminen on jo alkanut. Tai ainakin "perusleirissä loikoilu" on loppumaan päin.

Edellisen kymmenen ottelun kuntopuntarissa JYP on liigan neljänneksi paras joukkue ja kauden 36 pisteestä puolet on peräisin tämän jakson ajalta.

SM-liiga vetää viikonlopun ajan henkeä ja peleihin palataan tiistaina. JYP matkaa silloin mikkeliin Jukureiden vieraaksi.