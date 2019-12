Väkivahva maalivahtipeli siivittää Arizonaa NHL:n pudotuspeleihin – Antti Raanta torjui varman vierasvoiton liigajumbo Detroitista

Suomalaismaalivahti Antti Raanta torjui varman iltapuhteen Arizona Coyotesin maalinsuulla, kun Coyotes haki 5–2-vierasvoiton Detroitista jääkiekon NHL:ssä. Kauden 13. ottelunsa aloittanut Raanta huhki kojoottilauman takalinjoilla 28 torjuntaa.

– Antti oli hyvä, hän vain oli erittäin luotettava. Näki, että hän oli valmis pelaamaan, Arizonan päävalmentaja Rick Tocchet kehaisi suomalaistorjujaansa joukkueen verkkosivuilla.

Coyotesin avainpelaajia olivat tehot 2+1 tehnyt amerikkalaishyökkääjä Clayton Keller sekä kolme syöttöpistettä merkannut ruotsalaispuolustaja Oliver Ekman-Larsson. Hiljattain Arizonaan New Jerseystä siirtynyt vuoden 2010 ykkösvaraus Taylor Hall teki ensimmäisen maalinsa Coyotes-paidassa huimalla rannelaukauksellaan.

Detroitin suomalaiskonkari Valtteri Filppula keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen, kun hän tarjoili syötön Filip Zadinan kolmannessa erässä tekemään 1–4-kavennukseen.

Koko liigan heikoin joukkue Detroit on summannut kauden 38 ottelusta vain 21 pistettä ja sen pudotuspelihaaveet ovat käytännössä ohi.

Raannan ja Kuemperin yhteispeli toimii

Arizona pelaa sen sijaan parasta NHL-kauttaan vuosikausiin, sillä joukkue on Detroit-voiton myötä länsilohkossa kolmantena. Edellisen kerran Arizonan aavikolla pelattiin NHL-pudotuspelejä vuonna 2012. Yksi mainion kauden kulmakiviä on ollut joukkueen maalivahtiduo Raanta–Darcy Kuemper, joka kuuluu NHL:n parhaimmistoon.

Kuemper on ottanut ykkösmaalivahdin roolin joukkueessa, sillä hän on pelannut 25 ottelua loistavalla torjuntaprosentilla 92,9. Voittoja kanadalainen on kerännyt 15.

Raannan pelaamissa otteluissa Arizona on voittanut kuusi kertaa. Raumalaisen kauden torjuntaprosentti on 92,0. Raanta voi odottaa lisää torjuntavastuuta tulevina viikkoina, sillä Kuemper loukkaantui Arizonan perjantaisessa ottelussa Minnesotaa vastaan.

Coyotes luottaa vankkaan ja tasavahvaan peruspeliin, eivätkä joukkueen pelaajat loista pistepörssin kärkipaikoilla. Joukkueen paras pistemies, Nick Schmaltz, on tehnyt 29 tehopistettä.

Rangers voitti ilman Kakkoa

Iltapäiväottelussa ilman hyökkääjä Kaapo Kakkoa pelannut New York Rangers kaatoi häntäpään kamppailussa kotijäällään Anaheim Ducksin 5–1. Rangers oli hävinnyt kolme edellistä otteluaan.

Anaheimilta puuttuivat flunssa-aallon ja loukkaantumisten takia muun muassa tärkeät hyökkääjät Ryan Getzlaf, Jakob Silfverberg ja Rickard Rakell. Pahimmin vierasjoukkueelta petti puolustus, ja NY Rangersista jo avauserässä nautiskelivat maalinteossa avopaikoista vuorotellen Filip Chytil, Brett Howden ja Chris Kreider, joka iski ottelussa kaksi osumaa.

Suomalaissukuinen ruotsalaishyökkääjä Mika Zibanejad teki 1+1 pistettä.

Kakko pelasi Rangersin edellisessä ottelussa Toronto Maple Leafsia vastaan. Hän sai ottelussa kiekon jalkaansa eikä osallistunut joukkueensa lauantain harjoituksiin.

Usean suomalaispelaajan edustama Dallas Stars koki kotonaan 1–5-murskatappion Calgary Flamesille. Dallasin suomalaiset jäivät ilman pisteitä.

Kolmen ottelun tappioputkensa katkaissut Calgary on kiinni länsilohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa. Kaksi perättäistä tappiota kärsinyt Dallas on viidentenä.

--

Korjattu: Aiemmassa versiossa kerrottiin, että Filppula ei kerännyt tehopisteitä ottelussa. Hänelle on kuitenkin merkitty yksi syöttöpiste.