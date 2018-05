Vastassa vanha kunnon kiusankappale - Piinaako Latvia taas leijonia?

ASETELMA: Leijonien suosikin asema ei hetkahda miksikään sitten lauantain, mutta pelin luonne muuttuu radikaalisti. Korea-ottelu kävi lähinnä kevyestä harjoituksesta, nyt Suomi joutuu jo pelaamaan jääkiekkoa ihan oikeasti.

Vuodet eivät toki ole veljeksiä, mutta tällä vuosikymmenellä Latvia on ollut MM-jäillä leijonille pirullisen hankala vastustaja. 2010-luvulla MM-kohtaamisia on ollut kolme ja joka kerta kamppailu on päättynyt lukemiin 3-2. Suomi voitti voittomaalikisassa Bratislavassa 2011 ja jatkoajalla Helsingissä 2013, Latvia puolestaan kiskoi varsinaisen peliajan voiton Minskissä neljä vuotta sitten. Varsinaisella peliajalla leijonat on voittanut Latvian MM-kisoissa viimeksi kymmenen vuotta sitten, silloinkin vain yhden maalin marginaalilla 2-1.

Vastassa on energinen, luisteluvoimainen ryhmä, jota vastaan maalinteko on vaikeaa. Penkin takana häärii toista vuotta melkoisen meritoitunut mies. 57-vuotiaan Bob Hartleyn ansioluettelosta löytyy Stanley cupin lisäksi NHL:n vuoden valmentajalle ojennettava Jack Adams -palkinto ja AHL:n sekä Sveitsin NLA:n mestaruuspystit.

Joukkueen runko koostuu perinteiseen tapaan Riian Dynamon KHL-pelureista. Kaikkiaan ryhmässä on kymmenen ruplaliigan ukkoa. Latvialla on Suomen tavoin ollut meneillään sukupolven vaihdos ja keski-iältään karvan alle 25-vuotiaassa joukkueessa on kymmenen alle 25-vuotiasta pelaajaa. Joukkueen nestori on 33-vuotias, yli viidensadan KHL-ottelun veteraanihyökkääjä Mikelis Redlihs, jolle MM-turnaus on jo uran 12:s.

Leijonien kokoonpanossa on illan otteluun vain yksi muutos, kun Ville Husso korvaa Harri Säterin aloittavana maalivahtina.

ARVIO: Latvia on pelaajamateriaaliltaan MM-tasolle uskottava alemman keskikastin joukkue. Suomen ryhmä on paitsi laadukkaampi, myös keihäänkärjeltään huomattavasti terävämpi. Mikäli Mikael Granlundun johtama ykkösketju pystyy realisoimaan rakentamansa paikat maalien muodossa ja ylivoima toimii, ei joukkueella pitäisi suuren suurta hätää olla. Latvia osaa silti piinata, sanotaan 3-1 leijonille.

SEURAA HEITÄ: Kapteeni Mikael Granlund tuskin stressaa Korea-ottelun kiikarisaldostaan, mutta on selvää, että jos nollatehot kroonistuvat, se alkaa kaihertaa ykkössentterin takaraivossa. Muutenkaan ykkösketju Kasperi Kapanen - Granlund - Mikko Rantanen ei ollut vielä ihan osiensa summa. Selvää on, että parempaa on luvassa, kenties jo tänä iltana.

Latvian 2-1 -kavennuksen ja 3-2 -voittomaalin Norjaa vastaan viimeistellyt Rudolfs Balceris on mielenkiintoinen pelaaja. 21-vuotias hyökkääjä pelasi 14-vuotiaasta 19-vuotiaaksi Norjassa ja Lörenskogin kasvatti debytoi vuonomaan pääsarjassa Stavanger Oilersin riveissä jo kaudella 2013-14 vain 16-vuotiaana. Tällä kaudella San Jose Sharksin sopimuspelaaja pelasi farmijoukkue Barracudassa ja 67 AHL-kamppailussa syntyi 23+25=48 pistettä.