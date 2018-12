Vegas otti 5–1-voiton Arizonasta hiljaisella NHL-kierroksella

Jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knights on voittanut Arizona Coyotesin vieraissa 5–1 kierroksen ainoassa ottelussa. Vegasin Paul Stastny ja Brandon Pirri keräsivät kumpikin 1+1-tehot, ja Marc-Andre Fleury torjui maalilla 29 kertaa.

Pirrin 4–1-maali syntyi Brayden McNabbin loistosyötöstä omalta alueelta. McNabb lähetti kiekon kentän poikki keskialueella vapaana purjehtineelle Pirrille, joka löi kiekon Arizona-vahti Darcy Kuemperin selän taakse.

Vegasin muut maalintekijät olivat Reilly Smith, Cody Eakin ja Ryan Carpenter. Arizonan ainoaksi jääneen osuman teki Alex Galchenyuk toisen erän lopulla.

Kuemper torjui Arizonan maalilla 33 kertaa. Arizonan ykkösmaalivahti Antti Raanta on ollut sivussa marraskuun lopulta asti alavartalovamman takia. Seura kertoi joulukuun alkupuolella, että vamma on aiemmin luultua pahempi ja Raannan kausi on mahdollisesti ohi.

Las Vegas voitti nyt kolmannen ottelun putkeen. Arizona puolestaan on hävinnyt 12 viime ottelustaan kahdeksan.