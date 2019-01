Venyttääkö JYP putkeaan taas KalPan kustannuksella? - Uhkaa mennä ylitöiksi

ASETELMA: Lokakuussa kertaalleen viiden ottelun voittoputken kiskonut JYP pyrkii venyttämään toisen samanmoisen. Alla on voitot Ässistä, Lukosta, TPS:sta ja Jukureista. Kuten tunnettua, voittoja hurrikaaniryhmä edelleen äärimmäisen kipeästi kaipaakin, niin ruman näköinen on sarjataulukko joukkueen kannalta.

Kun runkosarja on taittumassa viimeiselle kolmannekselleen, yksi päävastustajista on illan isäntä KalPa, joka taipui eilen vieraskaukalossa Pelicansille. Tappio oli vuodenvaihteessa klassisen Spengler cupin voittoa tuulettaneille savolaisille toinen peräkkäinen ja mainitun Davosin retken jälkeen KalPa on voittanut kolmesta liigakamppailustaan vain yhden. Sekä hurrikaani- että kilpipaidat majailevat heti playoff-viivan alapuolella. JYPillä on sinne matkaa viisi pistettä, ottelun vähemmän pelannella KalPalla kaksi enemmän.

JYPin perjantai-illan 3-2 -jatkoaikavoitto Jukureista oli kummallinen ottelu. Traktoriryhmä jätti vieraansa ensimmäisessä erässä täysin jalkoihin, mutta kun maaleja syntyi vain yksi, kehkeytyi iltapuhteesta lopulta todella tuskainen. Se oli jälleen yksi luku lisää niihin kamppailuihin, joista JYPin olisi pitänyt pystyä ottamaan kolme pistettä.

Ihan tavanomainen ei ollut KalPan Pelicans-vääntökään. Pussinokat kipaisivat 1-0:sta 3-0:aan kolmannen erän ensimmäisellä kympillä, mutta KalPa repi rajulla loppukirillään itsensä maalin päähän. Aika vain loppui kesken, Otto Leskisen 3-2 -kavennus syntyi vain viisi sekuntia ennen loppua.

Vaikka KalPa on liigan luisteluvoimaisimpia ryhmiä, on JYP silti ollut kauden keskinäisissä niskan päällä. Kaksi kertaa on edetty voittomaalikisaan, joista kummallakin on yksi voitto, JYP puolestaan oli parempi murskaavasti 5-1 edellisellä kerralla Niiralan montussa. Silloinkin hurrikaanipaidoilla oli alla neljä peräkkäistä voittoa.

JYP lähtee otteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se pelasi eilen Jukureita vastaan.

ARVIO: Tasaista, ympäripyöreää. Jos piirtää kummallekin tulosvetolappuun numerot 2 ja 3, ei pääse kertoimilla mehustelemaan, mutta on todennäköisesti oikeassa. Ylitöiksikin voi mennä.

SEURAA HEITÄ: Lokakuu oli Tomasek-kuu. Tshekkihyökkääjä David Tomasekin tämän kauden pistesaldo on 8+14=22. Yli puolet siitä, 6+6, syntyi lokakuun kymmenessä ottelussa. Sen jälkeen 19 otteluun pussi on lihonut vain 1+4=5 pisteellä. Maalittomalla putkella on mittaa jo yksitoista ottelua. Se alkaa näkyä, esimerkiksi eilisessä Jukurit-ottelussa Tomasek istui täysin typerän turhautumisjäähyn. Yksikin osuma saattaisi avata vaikka minkälaiset padot.

Otto Leskinen ei tullut liigaympyröihin mitenkään karmit kaulassa, vaan hitaasti kiiruhtaen. Legendaarisen Pieksämäen PiPSin kasvatti on kuitenkin aina hoitanut sen ruudun, joka hänelle on osoitettu. Tälle kaudelle se oli viime kevään pakkikadon jälkeen alakerran kiekollisen liiderin homma ja Leskinen on vastannut erinomaisesti myös tähän huutoon. Tehot 7+12=19 oikeuttavat KalPan sisäisen pörssin kakkossijaan ja reilu vuosi sitten kahden vuoden jatkopaperiin laittanut Leskinen saattaa olla hinta-laatu -suhteeltaan jopa liigan paras puolustaja.