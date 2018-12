Vieraskiertue päättyy Vaasaan - Isoja operaatioita ei tarvita

ASETELMA: JYPin viiden ottelun voittoputki katkesi eilen HIFK:n vieraana esityksellä, jota voisi kuvata klassisella sanaparilla semi ok. Hyökkäyspeli jäi vähän vajaaksi ja nolla tauluun. Illan isäntä Sport puolestaan pelasi viimeksi torstaina Lappeenrannassa ja sai pätkäistyä poikki kolmen tappion suoran.

Isoja operaatioita JYPin ei tarvitse tehdä sitten eilisen, mutta voittaminen vaatii terävämpää suoritusta vähän jokaisella osa-alueella. Terävyyttä haetaan käytännössä samalla kokoonpanolla kuin eilen. Vain aloittava maalivahti vaihtuu, kun Pekka Tuokkola saa pitkästä aikaa torjunta vastuun. Seiskapakki Nolan Yonkmanin tilalle kokoonpanoon tulee 13. hyökkääjä Markus Jokinen.

Hurrikaanipaitojen surkea syyskuu ja vielä kehnompi lokakuu aiheuttivat sen, että sarjataulukkoa on syytä vilkuilla jo näin joulun alla. Noususuhdanteestaan huolimatta JYP on taulukossa vasta viimeistä edellisenä ja sääliplayoff-viivaankin on kolme pistettä matkaa. Suoraan oikeisiin pudotuspeleihin oikeuttava sijoitus on jo seitsemän pisteen päässä ja kotietu kolmentoista, kun JYPillä on 31 pinnaa.

Mahdottomia kiinnikurottavia tällaiset erot eivät toki ole, kun runkosarjaa on vielä yli puolet tahkoamatta, mutta "ylimääräisiin" tappioihin ei ole varaa. Sport kuuluu tällä haavaa JYPin päävastustajiin, kun se majailee sijalla kahdeksan viisi pistettä traktorimiehistön edellä.

Iltapuhde päättää JYPin kolmen ottelun vieraskiertueen, jonka jälkeen on aika ottaa happea. Seuraavan puolentoista viikon aikana hurrikaaniryhmä ottelee vain kerran, kun ensi perjantaina Hippokselle saapuu Pelicans.

ARVIO: Sport pelasi kotonaan edellisen kerran kaksi viikkoa sitten, joten Kuparisaareen on varmasti ollut jossain määrin ikävä. Vierasvoitto liigan kovimmasta kotijoukkueesta SaiPasta lämmittää taatusti mieliä myös. Materiaaliero on kuitenkin JYPin puolella nyt, kun siitä materiaalista on saatu myös osaamista irti. Tasainen vääntö silti, 3-2 suuntaan tai toiseen, ylitöillä tai ilman.

SEURAA HEITÄ: Kyselläänpäs pitkästä aikaa JYPin pakkimaalien perään. Kun yhden osuman viimeistellyt Anttoni Honka pelaa ainakin jouluun asti KeuPassa ja Joonas Viinikainenkin on kokoonpanon ulkopuolella, on illan kuusikolla tehtynä tällä kaudella vain kolme maalia, kun vastustajan pakit ovat laukoneet niitä kymmenen. Hurrikaanialakerran peliaikarohmut Mikko Kalteva ja Juuso Vainio hakevat kumpikin edelleen kauden ensimmäistään. Kalteva on osunut edellisen kerran viime kevään puolivälierissä HIFK:ta vastaan, Vainio puolestaan yli vuosi sitten Lukon verkkoon.

Nivala Cowboysin kasvatti Toni Kallela kuritti JYPiä kahdella maalilla joukkueiden edellisessä kohtaamisessa, kun Sport haki Hippokselta 4-3 -voiton. Näppärän hyökkääjän koko kauden maalisaalis on vain kolme osumaa, syöttöpisteitä toki on tusina täynnä. Kallela voitti viime kaudella Tanskan liigan pistepörssin MM-kaupunki Herningissä saldolla 25+39=64.