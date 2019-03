Viisi pistettä riittää JYPille – varsinkin jos tänään ottaa niistä kolme

ASETELMA: JYPin viime viikko sisälsi kaksi brutaalia selkäsaunaa, ensin tiistaina Lukolta koti-Hippoksella ja sitten lauantaina vieraskaukalossa Pelicansilta. Siinä välissä joukkue tiristi makoisan voittomaalikisavoiton Tapparasta. Näillä tuloksilla päästään tilanteeseen, jossa JYPin teoreettisetkin mahdollisuudet kuuden sakkiin ovat karanneet, mutta paikka sääliplayoffissa näyttää olevan hyppysissä melko tukevasti. Näiden joukkueiden keskuudessa sijoitusta on mahdollisuus vielä kohentaa.

Viivan alla Sport on JYPiä seitsemän pistettä perässä, kun pelaamatta on neljä kierrosta. JYPille riittää siis viisi pistettä pudotuspelipaikan varmistamiseen, mikäli mukana on yksi varsinaisen peliajan voitto. Tässä tilanteessa Sport ei voisi tulla ohi, vaikka voittaisi kaikki loput ottelunsa varsinaisella peliajalla.

Illan vastustaja KalPa puolestaan on kaksi pistettä Sportin takana ja sen pudotuspelisauma on hädin tuskin edes teoreettinen. Savolaisryhmä kuuluu JYPin ohella tämän kauden suurimpiin pettymyksiin liigassa, mutta puristi silti esimerkiksi lauantaina voiton sarjakakkonen TPS:sta. Se katkaisi peräti kuuteen kierrokseen venyneen tappioputken. Ylipäätään runkosarjan loppusuora on ollut kilpipaidoille synkkä. Ennen TPS-voittoa joukkue oli kerännyt edellisen kymmenen kierroksen aikana vain viisi pistettä. Turhan usein koohottamiseksi karkaavasta hyökkäyspelistä on maksettu kallista hintaa.

Hurrikaaniryhmä aloittaa kolmannen peräkkäisen ottelunsa ketjujen ja pakkikaluston osalta samalla koostumuksella. Ainoastaan aloittava maalivahti vaihtuu sitten lauantain Lahden reissun, kun Eetu Laurikainen palaa tolppien väliin. Loukkaantuneita ei JYPin ilmoituksen mukaan tällä haavaa ole.

KalPalla raihnaisia sen sijaan riittää. Kakkosvahti Jonathan Iilahden ohella sivussa on peräti kuusi hyökkääjää: Frank Gymer, Balasz Sebok, Toni Hyvärinen, Henri Knuutinen, Joni Ikonen ja Kai Kantola. Lukuisat loukkaantumiset kauden aikana selittävät osaltaan KalPan kehnoa menestystä.

ARVIO: Kuinka laadukkaasti JYP pystyy hyökkäämään, kuinka hyvin KalPan työmoraali kestää toivottomassa tilanteessa? Siinä pari kysymystä iltapuhteeseen. Hurrikaaniryhmän rutiini riittänee siihen, että se kippaa ramman vastustajansa nurin tavalla tai toisella. 3-1 -kotivoitto ei liene pöllömpi arvaus.

SEURAA HEITÄ: Juuri nyt näyttää siltä, että JYPin paras maalintekijä Robert Rooba ja plusmiinus-ykkönen Julius Nättinen eivät mahdu kokoonpanoon. Samalla näyttää siltä, että ykkösketjuksi on betonoitumassa TIT-kolmikko Jani Tuppurainen - Jarkko Immonen - Jerry Turkulainen. Heistä Immonen ja Turkulainen kirjauttivat Pelicansia vastaan -3, Tuppurainen -2. Viime aikoina muuten erinomaisesti esiintyneellä tulosyksiköllä on kasvojen pesun paikka.

Sellaistakin puhutaan, että KalPan hyökkääjä Eetu Luostarinen touhuaisi ensi kaudella rapakon takana. Parikymppinen sentteri on kehittynyt tasaiseen tahtiin joka vuosi ja pelannut jo 137 liigaottelua. Piste-ennätys on kohentunut viime kauden 6+14=20:sta jo 13+19=32:een. Iso, ulottuva ja tarvittaessa ärsyttäväkin pelaaja on Carolinan toisen kierroksen varaus kesältä 2017.