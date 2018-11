Viisi sisään, viisi ulos - JYP löi ketjunsa uusvanhaan uskoon

ASETELMA: JYPin viimeisen rypistyksen vastus ennen maajoukkuetaukoa on kolmen voiton putkessa Hippokselle saapuva Jukurit. Hurrikaanipaidoilla on edellisen 13 ottelun ajalta kasassa vain kolme voittoa ja yhdeksän pistettä. Kauden 18 pisteestä puolet napsahti siis plakkariin viiden ensimmäisen kierroksen aikana. Mainitun 13 kierroksen vertailujaksolla JYP on liigan heikoin joukkue, pisteen jumbo-Ässiä heikompana.

Eilisen esitys Lahdessa oli puolustuspelaamisen osalta suunnilleen kelvollinen. JYP myös pääsi etenkin toisessa erässä hyökkäyspään riistoihin, jotka ovat olleet hurrikaanilätkän elinehto iät ja ajat. Valtavia ongelmia on kuitenkin edelleen siinä, kun lähdetään kontrolloidusti omista. Siinä ei ollut havaittavissa minkäänlaista säännönmukaisuutta tai toisteisuutta, vaan JYP esitteli noin tusinan erilaisia hyökkäyksiinlähtöjä. Niille yhteistä oli se, että kiekollinen puolustaja seistä pojotti oman maalin kulmalla ja loput viisikosta touhusivat ympäri kaukaloa kuin haulikolla ammuttuna. Ajoittain Pelicans-viisikkoa yritettiin puhkoa 40 metrin pystyavauksilla, joilla ei 2010-luvun jääkiekossa yleensä juurikaan ole käyttöä.

Kokoonpanoa on nyt rukattu kovalla kädellä. Yksikään ketju ei ole ennallaan sitten eilisen ja pakkipareistakin ainoastaan kaksikko Mikko Kalteva - Juuso Vainio. Kokoonpanoon nousevat puolustaja Olli-Petteri Viinikainen ja Anttoni Honka sekä hyökkääjät Markus Jokinen, Henri Tamminen ja Samuli Ratinen. Heidän tieltään väistyvät Joonas Viinikainen, Roni Allen, Julius Nättinen, Janne Kolehmainen ja Miika Lahti.

Kolme ensimmäistä ketjua ovat samassa muotissa, joilla JYP pelasi kauden alussa. Jani Tuppurainen, Jarkko Immonen ja Eric Perrin muodostavat ykkösen, Robert Rooba, David Tomasek ja Jerry Turkulainen kakkosen sekä Samuli Ratinen, J-P Hytönen ja Ossi Louhivaara kolmosen.

ARVIO: Kohtaaminen on näille joukkueille jo kolmas tällä kaudella. Jukurit haki Hippokselta 4-1 -voiton syyskuussa, JYP puolestaan voitti lokakuussa Mikkelissä 3-2 voittomaalikisan jälkeen. Joukkueiden nykytilan huomioiden Jukurit on suosikki, mutta JYPin on yksinkertaisesti pakko voittaa, ettei maajoukkuetauko kulu pelkkää synkkyyttä märehtiessä. 2-2 tai 3-3 -lukemissa mennään ylitöihin.

SEURAA HEITÄ: Samuli Ratinen putosi kokoonpanosta 13. lokakuuta pelatun SaiPa-ottelun jälkeen, oli sairaana toissa viikon ja pistäytyi sitten pelaamassa KeuPassa kahden ottelun verran tehden yhden maalin. Nuorukaisen tämän kauden kymmenen liigaottelun saldo on kaksi maalia, jotka molemmat syntyivät syyskuun lopulla Ässien verkkoon. JYP totisesti kaipaa Ratisen parhaimmillaan esittämää vauhtia ja rämäpäisyyttä sekä toki myös tuloksentekoa.

Venäläishyökkääjä Vadim Pereskokov tuli viime kaudella liigaan try outin kautta Pelicansin riveihin. Sopimus solmittiin loppukaudeksi, mutta lopulta Pereskokov siirtyi joulun jälkeen Admiral Vladivostokiin. 25 liigaottelussa oli syntynyt 3+4 pistettä. Saldo jäi vaatimattomaksi, vaikka taitotaso on korkea. Nyt Pereskokov on kuukauden mittaisella koejaksolla Jukureissa ja on naputellut neljään otteluun 1+1.