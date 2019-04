Viitanen haluaa, että hurrikaani tunnistetaan ilman logoakin: "Jyppimäisyyden pitää näkyä kaikessa"

Eihän Mikko Viitasta oikeastaan tarvitse Jyväskylän kiekkoväelle edes esitellä. 37-vuotias Viitanen muistetaan hyvin kahden mestaruusjoukkueen luottopuolustajana ja kevään lapsena, joka pudotuspeleissä pysäytti vastustajien hyökkääjät ja lämäsi pari tärkeää maalia.

Nyt Viitasesta tulee JYPin urheilutoimenjohtaja.

– Voi sanoa, että tämä on eräänlainen unelmien täyttymys. Jyväskylä ja tämä seura merkitsevät mulle erittäin paljon, Viitanen myhäili.

Jos Viitanen oli puolustajana jämäkkä, on helppoa ennustaa, että uudessa työssään hän on – jos mahdollista – vieläkin jämäkämpi.

– JYPin liigajoukkueen tavoite on menestyä. Sen alapuolella pyritään siihen, että tämä on paikka, jossa pelaajat voivat kehittyä. Tavoite on, että yksilöt kehittyvät yhteisön ehdoilla, Viitanen paalutti.

Viimeiset kolme vuotta JYP Junioreiden valmennuspäällikkönä toiminut Viitanen haluaa, että tulevaisuudessa JYPin liigajoukkueeseen tulee joka vuosi pelaajia oman juniorityön kautta.

– Jyppimäisyyden pitää näkyä kaikessa niin, että hurrikaanin tunnistaa ilman logoakin.

Viitanen korostaa kovan vaatimustason merkitystä, mutta kuitenkin siten, että inhimillisyys ei unohdu.

– Haluan tietää, mitä pelaajille tapahtuu myös kaukalon ulkopuolella. Haluan luoda luottamussuhteen. Vain siten pystytään keskustelemaan aroistakin asioista.

Vaikka monia kiekkokaukaloita pitkällä urallaan nähnyt Viitanen ei ole JYP-kasvatti, on häneen lyöty vahva hurrikaanileima. Se ei tarkoita sitä, että hän haluaisi jotenkin apinoida JYPin menestysvuosien kaavaa. Päinvastoin, Viitanen haluaa ravistella.

– Ei haluta toistaa mitään, vaan rakennetaan uutta tarinaa. Meillä pitää olla muutoshalukkuutta. Eikä myöskään kopioida ketään, vaan JYPin pitää olla omanlaisensa.

Myös urheilutoimenjohtajan rooli on Viitasella erilainen kuin edeltäjällään Jukka Holtarilla.

– Mun työ on täällä Jyväskylässä ja huolehtia, että pelaajalla on täällä parempi olla. Pelaajatarkkailuun käytettävä aika vähenee, ja siihen on tulossa uusia virityksiä.

Yksi iso rooli on tietysti joukkueen kasaaminen.

– Muutama pelaajasopimus on julkistamatta ja vielä haetaan luisteluvoimaisia ja taidollisesti sopeutuvaisia pelaajia. Meillä pitää olla kokemusta ja esimerkkiä nuorille. Ja sitten ryhmään kaivataan hyvässä urheilijan iässä olevia pelaajia, jotka tulevat tänne ottamaan viimeisen askeleen aivan huipputasolle. Haluan, että JYPiin tullaan hakemaan uralle nostetta. Jos joku täältä menee eteenpäin, on se meille paras käyntikortti, Viitanen mietti.

– Kilpailukykyisen joukkueen pystymme varmasti rakentamaan, Viitanen lupasi.