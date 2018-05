Ville Meskanen sai NHL-sopimuksen New York Rangersiin

Ilveksen laitahyökkääjä Ville Meskanen on tehnyt NHL-sopimuksen New York Rangersin kanssa. Keväällä kolme maaottelua pelanneen Meskasen sopimus on kaksivuotinen ja kaksisuuntainen.

Ilveksessä lähes koko uransa pelannut Meskanen kokosi päättyneellä liigakaudella 48 ottelussa 44 tehopistettä 24 maalista ja 20 maalisyötöstä. Hän aloitti liigauransa kaudella 2014–2015.

Meskanen, 22, on pelannut Liigassa yhteensä 141 ottelua tehoin 42+38=80.

– NHL-sopimus on unelmieni täyttymys. Ilveksessä on rakenteilla hieno juttu, jossa olisi upeaa olla mukana, mutta tällainen mahdollisuus on käytettävä, kun se tulee, Meskanen kommentoi sopimustaan Ilveksen tiedotteessa.

– Iso kiitos valmennusryhmille ja ihmisille, jotka ovat olleet mukana tähänastisella urallani.