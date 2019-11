Washington vankisti NHL:n kärkisijaansa

Jääkiekon NHL:ää johtava Washington Capitals on vahvistanut otettaan itälohkon ja koko liigan kärkipaikasta. Washington voitti Anaheim Ducksin kotonaan 5–2.

Washingtonilla on nyt seitsemän pistettä enemmän kuin itälohkon kakkosella New York Islandersilla. Se on tosin pelannut viisi ottelua enemmän. Capitals on saanut vähintään yhden pisteen 15:ssä edellisistä 16:sta ottelusta.

Capitalsin venäläistähti Aleksandr Ovetshkin onnistui taas maalinteossa ja nousi kauden 15. maalillaan NHL:n maalipörssin kolmanneksi.

Anaheim on lännessä sijalla 11.