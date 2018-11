Yksi piste hukkui turhan takia - "Kai se on joku päänsisäinen mörkö"

On totta, että Hippoksen torstai-illan vieras SaiPa on ollut kuluvan kauden toiseksi heikoin vierasjoukkue SM-liigassa. Sekin on totta, että vähän ujon oloinen se oli tässäkin kamppailussa, etenkin sen ensimmäisessä erässä.

Mutta totta on myös se, että JYPin muodonmuutos sitten keskiviikon HPK-ottelun oli huomattava. Siinä kohtaamisessa Kerho oli melko kehno, mutta hurrikaaniryhmä vielä monin verroin kehnompi. Nyt 4-3 -jatkoaikavoiton raapaissut JYP muistutti jo orastavasti sellaista jääkiekkojoukkuetta, joka voi olla keväällä tyrkyllä pudotuspeleihin. Sen hyökkäyspeli harppoi eteen päin, kiekot liikkuivat lavasta lapaan ja miehetkin luistelivat riittävän vikkelästi oikeilla raiteilla.

Muutama iso virhe nähtiin, vaikkapa nyt ne tilanteet, joissa Topi Nättinen karkasi alivoimalla mustakaavuilta karkuun kahteen otteeseen, mutta Eetu Laurikainen oli pääosin napakalla torjuntatuulella.

Kuten on viime viikkoina ollut silloinkin, kun muu ryhmä on keskittynyt koomailuun.

Tasakentällisin 3-0

Vaan totta on sekin, että hurrikaaniryhmä luovutti vierasjoukkueelle yhden pisteen lopulta ihan omaa syytään.

Robert Rooba tulitti 1-0 kuuden minuutin pelin jälkeen, Jarkko Immonen lisäsi 2-0 vajaan 33 minuutin kohdalla. SaiPa-ikoni Ville Koho laukoi ylivoimalla 2-1 kolmannen erän alussa ennen Julius Nättisen 3-1 -osumaa.

Uransa viidennessä liigaottelussa jo neljännen maalinsa laukonut Emil Oksanen takoi 3-2 -kavennuksen ylivoimalla ja Joni Nikko tasoitti 3-3:een kuudella viittä vastaan vain 29 sekuntia ennen loppusummeria. Epäonnistumisen pelko valtasi tappiosta toiseen raahustaneen JYPin.

- Kai se on joku päänsisäinen mörkö, kun on hävitty paljon. Ne olivat molemmat kamppailumaaleja, joita ei ammattilaisurheilussa pitäisi tällä tavalla päästää, J. Nättinen totesi.

- Mutta kyllä me mielellään tästä kaksi pistettä otetaan ja ollaan lauantaina Ilvestä vastaan taas vähän parempia, myös ottelun lopussa, hän lupasi.

Negaa siis se, että vierasjoukkue iski kolmesta ylivoimastaan kaksi kertaa ja kerran ilman maalivahtia. Posia se, että koko kauden tasakentällisin tuskaillut JYP voitti viidellä viittä vastaan pelin 3-0.

Posia sekin, että 4-3 -jatkoaikamaalin räpsäytti ylivoimalla tuore pakkihankinta Oscar Eklund, jolle ottelu oli toinen JYP-nutussa. Osuma kismitti SaiPa-luotsi Tero Lehterää.

- Se oli paska jäähy. Pieni kopautus polvisuojiin. Jos jokainen tuollainen olisi tänään vihelletty, meillä olisi ollut 432 jäähyminuuttia ja JYPillä varmaan saman verran, Lehterä sadatteli Jonatan Tanuksen rangaistusta.

Nättiselle uran ensimmäinen

Nättisen 3-1 reilut yhdeksän minuuttia ennen loppua oli 21-vuotiaan hyökkääjän uran ensimmäinen liigamaali. Nättinen debytoi liigassa jo viisi vuotta sitten vain 16-vuotiaana. Syksyllä 2015 hän siirtyi kymmenen liigapeliä pelanneena OHL-junioriliigaan. Viime kausi vierähti Anaheim Ducksin farmijoukkueessa San Diego Gullsissa AHL:ssa. Nättinen viimeisteli siis ensimmäisen osumansa reilut viisi vuotta debyyttiottelun jälkeen.

- Kyllä se hyvältä tuntui. Maalittomuudesta oli tullut jo melkoinen peikko viime kierrosten aikana, 1+1 tehot kerännyt Nättinen myönsi.

Yksi jatkoaikavoitto ei toki isoa kuvaa vielä muuksi muuta, mutta ehkä JYPillä sittenkin on jonkinlainen väylä kohti valoa. Hyvin kapea se kuitenkin on. Jäljellä on vielä leijonanosa runkosarjasta, 39 ottelua, mutta mikäli hurrikaanipoppoo mielii suoraan puolivälieriin, pitää lopuista kamppailuista raapia todennäköisesti ainakin kaksi pistettä per ottelu. Niin ahtaaseen rakoon joukkue on ensimmäisen kolmanneksen aikana itsensä ajanut.

Mutta peli parani. Ensimmäinen erä oli ajoittain jopa erinomainen.

- Se oli ehkä parasta meitä tällä kaudella, päävalmentaja Lauri Merikivi sanoi.

- Toisessa erässä hyökkäykset vähän katkeilivat ja tuli kiekonmenetyksiä. Yritettiin liian hienoa. Silti arvokas voitto meille, hän lisäsi.

