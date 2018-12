Yksi vielä ja kinkun syöntiin - JYP on tunaroinut Sportia vastaan

ASETELMA: Kenties JYP on kaikesta turbulenssista huolimatta menossa oikeaan suuntaan? Ainakin pisteputkella on taas mittaa neljä ottelua (7 pistettä), vaikka kolmen pisteen voittoa ei ole kolmeen kierrokseen näkynytkään. Maalin pelejä, joko ylitöillä tai ilman, hurrikaaniryhmä on harrastanut taajaan. Niitä on jo viisi peräkkäin.

Karu sarjataulukkofakta on kuitenkin se, että niitä kolmepinnaisia pitäisi alkaa ropista, muuten pudotuspeliviiva pakenee kuin keski-ikäisen hiusraja. Seitsemän varsinaisen peliajan voittoa 31 ottelusta on mahdottoman vähän. Vähiten koko liigassa yhdessä jumbo-Ässien kanssa.

Monet muut tunnusluvut JYPillä ovatkin syyskauden päättyessä pääsääntöisesti ihan kelvollisia. Ylivoima on sarjan kahdeksanneksi parasta, alivoima sijalla neljä. Tehdyissä maaleissa JYP on vasta 13:s 78 osumalla, mutta päästettyjä on viidenneksi vähiten (80).

Vaatimaton maalimäärä selittyy ennen muuta kahdella asialla: heikoilla laukauksilla tai puutteellisilla maalinteon tukitoimilla, ei niinkään sillä, etteikö maalipaikkoja olisi ollut. JYPin laukaisutarkkuus viidellä viittä vastaan on vain 7,4 prosenttia, kun illan vastustajalla Sportilla se on 10,3, joka on liigan paras. Laukauksia JYP on lähettänyt kolmanneksi eniten, hieman yli 1200. Sport on tässä liki sata kutia perässä, vaikka on kerännyt kahdeksan pistettä ja 18 maalia enemmän kuin JYP.

Illan vierasjoukkue katkaisi orastaneen kahden ottelun tappioputkensa eilen, kun se kaatoi kotihallissaan jatkoajalla Jukurit. Pieni lepoetu viimeksi tiistaina pelanneella JYPillä siis on, mutta vain pieni. Ari-Pekka Pajuluoma peluutti miehistöään Jukurit-ottelussa melko tasaisesti, mahdottomia urakkaminuutteja ei huhkinut kukaan.

ARVIO: Hampaankolossa JYPillä ainakin on, niin kitkeriä tappioita se on Sportia vastaan tällä kaudella kokenut. Ja ehkä viimeinen ottelu ennen joulua on sellainen, joka sytyttää unisimmatkin. JYP viimeistelee 3-4 maalia paikkamäärästä, josta pitäisi tehdä ainakin viisi tai kuusi. Sport jää yhteen tai kahteen.

SEURAA HEITÄ: Maalinteon sietämättömän vaikeuden kanssa pitkin kautta tuskaillut Jerry Turkulainen oli tiistaina Mikkelissä raivokkaalla pelipäällä. Olemus kertoi, että jos eivät omat kudit kerran uppoa, niin pakotetaan sitten kaverit tekemään. Tästä pääsivät nauttimaan ottelun avausmaalin iskenyt Markus Jokinen ja voittomaalin jatkoajalla laukonut Juuso Vainio, jolle maali oli ensimmäinen yli vuoteen. Jokohan Jerry itsekin osuisi? Turkulaisen edellinen maali täytti tiistaina kaksi kuukautta.

Huomio, huomio hurrikaanimiehistö! Sportin ykkösketjun pelaaja numero 90 on William Rapuzzi. Hän on iskenyt kahteen otteeseen voittomaalin JYPin verkkoon aivan ottelun loppuhetkillä, molemmilla kerroilla ne ovat olleet 4-3 -voittomaaleja. Lokakuun lopulla Hippoksella pelikellossa oli jäljellä 2:08, kolme viikkoa sitten Vaasassa vain 15 sekuntia. Vaasassa Rapuzzi viimeisteli myös ottelun avausosuman, joten hän on takonut puolet kauden maaleistaan JYPin rysään.