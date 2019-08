"Ajaminen oli vähän kuin kusisi vastatuuleen" - lue kuljettajien kommentit huollosta

Toyotan virolaiskuski Ott Tänak johtaa kilpailua ennen perjantain huoltotaukoa. Näin siitäkin huolimatta, että hänelle on MM-sarjan johtajana langennut auraajan tehtävä Keski-Suomen pölyisillä sorateillä.

- Totta kai se on hyvin vaativa tehtävä. Siellä on niin paljon irtosoraa tiellä. Sain kuitenkin heti hyvän fiiliksen ensimmäisellä erikoiskokeella. Olen ajanut koko ajan ihan riskirajalla, koska kaikki muutkin ovat hyökänneet todella hyvin, Tänak sanoi.

Tänakin tallitoveri Jari-Matti Latvala on kilpailussa toisena 5,4 sekunnin päässä virolaisesta.

- Olen erittäin tyytyväinen ajooni. Moksi meni vähän huonosti, koska tein muutaman virheen. Ässämäessä meni rengas ja sekin oli ihan oma virhe. Kiristyvä vasen mutka luisti leveäksi. Kyllä menee Ott lujaa, ei voi muuta kuin kehua. Hän on paras kuljettaja irtosoralla. Hän ajaa erittäin siististi ja jarruttaa pehmeästi, Latvala kehui kärkikuskia.

Toytoan vahvan panoksen täydentää Kris Meeke, joka on kolmantena 5,8 sekunnin päässä Tänakista.

- Olen todella nauttinut ajamisesta. 70 prosenttiä aamun reitistä on ollut ihan uutta minulle. Muut ovat taas ajaneet pätkiä viime vuonna. Toivon, että ajat paranevat iltapäivällä, koska pätkät ovat jo minullekin tuttuja, Meeke kommentoi.

Citroenin Esapekka Lappi on kokonaiskilpailussa hienosti neljäntenä, vaikka hän ei itsekään oikein uskonut mahdollisuuksiinsa ennen kilpailua.

- En ole edes tarkemmin katsonut kärkisijoituksia. Olen vain pyrkinyt tekemään työni mahdollisimman hyvin. Kovia riskejä pitää ottaa, jos halua Toyotoiden väliin päästä, Lappi totesi.

Hyundain irlantilaiskuski Craig Breen kilpailussa viidentenä. Hänelläkin on eroa kärkeen vain 9,1 sekuntia aamupäivän jälkeen.

- Tarvitsen turvallisuuden tuntua, jotta ajaminen sujuu. Olen iloinen siihen vauhtiin, jolla olen tänään ajanut, Breen sanoi.

Maailmanmestaruudesta Tänakin kanssa tiukasti kamppaileva Citroenin Sebastien Ogier on kuudentena. Hän antoi reilusti tunnustusta kärkimiehelle.

- Olen tehnyt kaikkeni tänä aamuna. Olen hyvin tyytyväinen ajooni, koska vain Ott on karannut meiltä. Hän menee omaa vauhtiaan, eikä kukaan pysty siihen vastaamaan. Iltapäivän lenkillä pito on paljon parempi ja pystyn toivottavasti tekemään parempia aikoja.

Fordin Teemu Suninen on kilpailussa kahdeksantena. Hän on ihmetellyt koko aamun hidasta vauhtiaan suhteessa muihin. Suninen on syyttänyt siitä lähinnä itseään, mutta myös autosta on löytynyt vikaa.

- Aamupäivän ajaminen oli vähän kuin kusisi vastatuuleen. Tuntuu, että on tultu ihan täysillä, mutta silti on hävitty aikaa. Auton etupuolelta on osa rikki. On varmaan hävitty suunnilleen 0,3 sekuntia kilometrillä sen takia. Toivottavasti saadaan parempia aikoja, kun se saadaan korjattua.

Kalle Rovanperä ei ole ollut aamupäiväänsä tyytyväinen, vaikka johtaakin kilpailua WRC2-luokassa. Kokonaiskilpailussa hän kärkkyy jämäpisteitä WRC-autojen takana sijalla 11.

- Aika isoja muutoksia tehdään huollossa. Harvemmin näin kesken rallin tehdään. Säädin iskareita jo kisan aikana siirtymällä. Oma fiilis ei ole ihan niin hyvä, kun näkee sen potentiaalin ja antaa helppoja sekunteja pois, Rovanperä harmitteli.

Kokonaistilanne 6/23