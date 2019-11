Australian MM-ralli peruttu maastopalojen takia, Hyundaille aikaiset valmistajien mestaruusjuhlat

Viikonlopuksi kaavailtu Australian MM-ralli on peruttu maassa ja etenkin Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa riehuvien maastopalojen takia. Australian rallin oli määrä alkaa torstaina.

Päätös perua kauden päätöskisa varmistaa Hyundaille valmistajien mestaruuden. Talli johti Toyotaa 18 pisteellä Espanjan MM-rallin jälkeen.

Järjestäjien mukaan asiasta päätettiin perusteellisten keskustelujen jälkeen, joihin osallistuivat muun muassa Uuden Etelä-Walesin osavaltion hallintoa, Kansainvälinen autourheiluliitto FIA ja paloviranomaisia. Aluksi järjestäjät suunnittelivat kisan järjestämistä lyhennetyllä reitillä, mutta lopulta peruminen oli ainoa vaihtoehto.

– Ottaen huomioon kaikkien edun ja turvallisuuden, ei rallia ole sopiva järjestää, tapahtuman edustaja Andrew Papadopoulos sanoo.

Uuteen Etelä-Walesiin julistettiin maanantaina hätätila maastopalojen takia. Ralli oli tarkoitus ajaa Coffs Harbourissa osavaltion pohjoisosassa.

Paloissa on kuollut toistaiseksi kolme ihmistä ja yli 150 kotia on tuhoutunut. Monilla alueilla asukkaita on kehotettu jättämään kotinsa.

– Ajatuksemme ovat Uuden Etelä-Walesin yhteisön parissa, etenkin niiden, jotka ovat menettäneet rakkaansa, elantonsa tai kotinsa, Papadopoulos jatkoi.

Toyotan virolaiskuljettaja Ott Tänak varmisti maailmanmestaruutensa jo Espanjassa. Tänak ajaa ensi kaudella Hyundain riveissä.