Chilen MM-rallissa menestys pohjustetaan nuotituksella – katso video reitiltä

Rallin MM-sarjan kauden kuudes osakilpailu ajetaan viikonloppuna Chilessä. Kilpailu on uusi kaikille tehdastallien kuljettajille, sillä Chilessä ei ole koskaan aiemmin ajettu MM-rallia. Koska tehdastallit eivät saa testata autojaan Euroopan ulkopuolella, ovat kuljettajat hakeneet säätöjä autoihin lähinnä Portugalista.

– Videoiden perusteella tiet Chilessä näyttävät nopeilta ja jouhevilta, vähän samanlaisilta kuin Walesin rallissa. Teillä näyttää olevan aika paljon irtosoraa, minkä takia kilpailu on vähän vaikeampi meille jotka lähtevät erikoiskokeille ensimmäisten joukossa, tuumasi MM-sarjassa toisena oleva Sebastien Ogier, joka ampaisee reitille toisena autona perjantaina.

Chilen MM-rallissa ajetaan 16 erikoiskoetta ja 304 ek-kilometriä. Ralli alkaa perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa.

– Toivottavasti viime päivien sateet ovat auttaneet meitä irtosoran kanssa, Ogier toivoi Citroenin rallitallin tiedotteessa.

Ogierin tallikaveri Esapekka Lappi haluaisi kelin pysyvän kuivana, sillä hän lähtee erikoiskokeille kahdeksantena autona.

– Toivottavasti keli on meidän puolella perjantaina. Se auttaisi meitä hyödyntämään lähtöpaikan parhaalla mahdollisella tavalla, Argentiinan rallissa rajusti ulos ajanut Lappi sanoi.

– Rallin järjestäjien tekemällä videolla erikoiskokeet vaikuttivat todella hienoilta ja mielenkiintoisilta, Lappi jatkoi.

Kuljettajat pääsivät tutustumaan erikoiskokeisiin omakohtaisesti vasta nuotituksissa. Chilen MM-rallissa menestys pohjustetaan niillä kahdella ajokerralla, jotka kuljettajille suodaan erikoiskokeisiin tutustuttaessa.

– Chile on kaikille hyppy tuntemattomaan. Sen takia on vaikea odottaa mitään muuta kuin yllätyksiä. Mutta minä pidän haasteista ja on hyvä saada uusi kilpailu MM-sarjaan, MM-sarjaa kymmenen pisteen erolla Ogieriin johtava Thierry Neuville totesi Hyundain rallitallin tiedotteessa.

Toyotan Jari-Matti Latvala ja Fordin Teemu Suninen olivat yhtä ymmyrkäisinä viikonlopun olosuhteista ennen nuotitusta.

– Näkemäni perusteella tiet Chilessä eivät ole raastavia, koska siellä ei ole niin paljon kiviä teiden reunoilla. Tiet muistuttavat paljon Walesin rallin metsäpätkiä, Latvala luonnehti Toyotan rallitallin tiedotteessa.

– Vaikuttaa jouhevalta kilpailulta. Vaikea sanoa mitään muuta ennen nuotitusta, mutta uskon rallin sopivan meille, Suninen tuumasi Fordin tiedotteessa.

Kalle Rovanperä osallistuu Chilen MM-ralliin saksalaisen yksityistallin Skodalla. WRC2 Pro -luokan maailmanmestaruudesta kamppaileva kuljettaja joutuu osallistumaan yhteen Euroopan ulkopuoliseen ralliin ja sen takia Rovanperä on mukana Chilessä.

– Tehdasautossa ei ole juuri mitään eroa tähän autoon verrattuna, mutta tiimeissä on. Korsikalla oli hankala kisa tiimin kanssa, mutta nyt kaikki näyttää hyvältä, Rovanperä totesi Skodan tiedotteessa.

Chilessä WRC2 Pro -luokan pisteistä ajaa neljä kuljettajaa, mutta kaikkiaan R5-luokan autoilla on matkassa 22 kuljettajaa.

– Alkuvuodesta tuli huonoja kisoja ja tyhmiä juttuja, mutta yritetään nyt saada homma uuteen nousuun. Viimeistä puristusta ei ehkä kannata täällä nyt ottaa, tuumasi Rovanperä, joka on pilannut kisansa ulosajoihin jokaisessa alkukauden MM-rallissaan.

