EK11: Latvala säilytti kärkipaikan Harjulla hurjassa sekuntitaistelussa, Lappi kolmantena - "Ei tämä tästä tämän hienommaksi mene"

Jyväskylän MM-rallin kutkuttava perjantai päättyi Harjun yleisöerikoiskokeelle. Toyotan Jari-Matti Latvala onnistui pienistä virheistä huolimatta pitämään kärkipaikkansa. Eroa tallitoveri Kris Meekeen on vain 1,2 sekuntia.

- Kokonaisuutena hyvä päivä. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä tehtiin tänään. Tämä on hieno taistelu, kun kaikki kuljettajat ovat niin lähellä toisiaan, Latvala sanaili Harjun maalissa.

Kakkospaikkaa pitävä Meeke oli suorastaan kaunopuheinen kuvaillessaan kilpailua. Harjun ek:lla hän oli toiseksi nopein Hyundain Thierry Neuvillen jälkeen.

- Ei tämä tästä tämän hienommaksi mene. Tällainen auto, tällaiset tiet. Kaunista! Mutta täytyy kuitenkin keskittyä itse kilpailuun. Se on kaikkein tärkeintä. Kaikki muutkin tekevät koko ajan parhaansa, Meeke sanoi.

Citroenin Esapekka Lappi piti kolmossijansa kahden kymmenyksen erolla Ott Tänakiin. Kärjestä Lappi on jäänyt vaivaiset 2,4 sekuntia, joten kärkinelikon kesken taistelu jatkuu tuimana lauantaina.

- Hieno päivä, mahtavaa olla taas kunnon vauhdissa mukana. Ajattelin, että jos olisi jääty Ottille Harjulla 0,7 sekuntia, niin ei tarvitsisi mennä Meet the Crews- haastatteluun, mutta mennään sinne huudattamaan porukkaa, Lappi leukaili kärkikolmikkoa koskevasta iltapuhteesta.

Fordin Teemu Suninen on kilpailussa yhdeksäntenä vaikean päivän jälkeen.

- Aika haastava päivä ollut, ei paljon hymyilytä poikaa, vaikka on tiimin nopein, Suninen päivitteli.

WRC2-luokkaa johtava Kalle Rovanperä oli luokan nopein myös Harjulla. Hän onnistui päivän päätteeksi vielä nokittamaan Skodallaan WRC1-kuskeista hitainta vauhtia pitäneen Gus Greensmithin.

- Tämä on ollut hauska ja mielenkiintoinen päivä. Aamulla sai ajaa kilpaa ihan kunnolla. Iltapäiväksi saimme hyvät säädöt huollossa, Rovanperä kertasi päiväänsä.

Rovanperän lähin uhkaaja on ranskalainen Pierre-Louis Loubet, joka on jäänyt suomalaistähdestä jo yli puoli minuuttia. WRC2PRO-luokassa kilpailu on kuihtunut käytännössä kokonaan. Rovanperän ainoa kilpailija Eric Camilli on jäänyt jo lähes kahden ja puolen minuutin päähän.

EK 11 Harju 2 (2,31 km)

1. NEUVILLE 1:48.3 2. MEEKE +0.5 3. OGIER +0.5 4. TÄNAK +0.8 5. MIKKELSEN +1.0 6. BREEN +1.2 7. LAPPI +1.2 8. LATVALA +1.3 9. SUNINEN +1.5 10. ROVANPERÄ +3.5

Kokonaistilanne 11/23