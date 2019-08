EK2: Suomalaiset aloittivat loistavasti, Latvala ja Lappi nopeimmat Oittilassa - WRC2-luokassa heti dramatiikkaa

Suomalaiskuskit aloittivat napakasti Jyväskylän MM-rallin perjantaipäivän. Toyotan Jari-Matti Latvala piti nopeinta vauhtia päivän ensimmäisellä ek:lla Oittilassa ajalla 9.36,6. Hän päihitti Citroenin Esapekka Lapin yhdellä sekunnin kymmenyksellä.

- Se oli hyvä alku. Kaikki oli kunnossa ja Miikka (Anttila) luki hienosti nuotit. Tästä on hyvä jatkaa. Tuossa pikkutiellä oli varmasti apua tien putsautumisesta, Latvala kommentoi Ralliradiolle.

Taistelu rallin kärjessä on tiukkaa, sillä sekunnin sisään Latvalasta ajoivat hänen tallitoverinsa Kris Meeke ja Ott Tänak, joka lähti liikkeelle ensimmäisenä tien auraajaksi.

Tänak johtaa MM-rallia kahden erikoiskokeen jälkeen. Toyotalla on tällä hetkellä kolmoisjohto. Meeke on Tänakia 0,4 sekuntia perässä. Latvala on kolmantena 0,8 sekunnin päässä kärjestä.

WRC2-luokan autoista nopein oli Volkswagenilla ajava Emil Lindholm, joka päihitti Kalle Rovanperän 0,9 sekunnilla. Rovanperän ek ei sujunut ongelmitta.

- Aika vaikeaa oli. Kuulin yhden nuotin väärin. Mentiin yhteen mutkaan aika täytenä, mutta onneksi selvittiin siitä, Rovanperä kertoi.

Eerik Pietarinen spinnasi ja joutui keskeyttämään.

EK 2 Oittila (19,34 km)

1. LATVALA 2. LAPPI +0.1 3. MEEKE +0.8 4. TÄNAK +0.9 5. OGIER +4.2 6. BREEN +4.4 7. MIKKELSEN +5.0 8. SUNINEN +5.3 9. NEUVILLE +11.8 10. GREENSMITH +13.9

Kokonaistilanne 2/23