EK4: Latvala oli Urrian urho, Tänak edelleen kisan kärjessä - "Ei tämä kovin helppoa ole"

Toyotan Jari-Matti Latvala tykitti pohja-ajan Urrian erikoiskokeella. Hän päihitti vauhtinsa löytäneen Hyundain Craig Breenin 0,6 sekunnin erolla. Kolmannen sijan jakoivat Ott Tänak ja Esapekka Lappi 1,2 sekunnin erolla kärkeen.

- Se oli hyvä pätkä. Auto hyppii todella hyvin, Latvala iloitsi ek:n maalissa.

Kokonaistilanteessa Toyotalla on edelleen kolmoisjohto. Tänak on onnistunut pitämään kärkipaikkansa tienraivaajana. Eroa tallitoveri Kris Meekeen on 1,1 sekuntia. Latvala väijyy kolmantena 2,5 sekunnin päässä virolaisesta.

- Olen ajanut hyvin tähän asti, mutta ei tämä kovin helppoa ole, Tänak totesi ensimmäisen auton rooliin viitaten.

Teemu Suninen oli Urriassa yhdeksänneksi nopein seitsemän sekunnin erolla kärkeen. Fordit ovat jääneet jo kärkitaistelussa, sillä kokonaistilanteessa Sunisen ero kärkeen on jo 19,2 sekuntia.

WRC2-luokassa komentoa pitää odotetusti Skodan Kalle Rovanperä. Lähin uhkaaja on ranskalainen Pierre-Louis Loubet, joka on jäänyt hänestä 16,5 sekuntia.

EK 4 Urria 1 (12,28 km)

1. LATVALA 6:08.0 2. BREEN +0.6 3. TÄNAK +1.2 4. LAPPI +1.2 5. OGIER +1.7 6. MIKKELSEN +1.9 7. MEEKE +2.0 8. NEUVILLE +4.5 9. SUNINEN +7.0 10. GREENSMITH +7.5

Kokonaistilanne 4/23