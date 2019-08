EK9: Suomalaiset kaksoisjohtoon Ässämäessä! Latvala kärjessä, Lappi 1,1 sekuntia perässä

Suomalaiskuskit siirtyivät kaksoisjohtoon Jyväskylän MM-raliin yhdeksännen erikoiskokeen jälkeen. Jari-Matti Latvala oli nopein Ässämäki 9 -erikoiskokeella ja hän johtaa myös kokonaiskilpailua 1,1 sekunnin erolla Esapekka Lappiin.

Kärkinelikon kesken taistelu kärjessä on edelleen tiukkaa. Kolmantena oleva Kris Meeke on kaksi sekuntia Latvalaa perässä. Ott Tänak on pudonnut neljänneksi, mutta hän on vain yhden kymmenyksen Meekeä perässä. Suomalaiskaksikko hyötyy jonkin verran myöhäisemmistä starttipaikoista, jotka ovat määräytyneet MM-sarjan sijoituksen perusteella.

- Yritämme tosi kovaa, minimoimme aikamenetyksemme ja olemme sitten valmiina iskemään huomenna, Tänak kommentoi tilannetta.

Teemu Suninen jatkaa Fordillaan kokonaiskilpailussa sijalla yhdeksän. Eroa kärkeen on kertynyt jo 48 sekuntia.

WRC2-luokkaa dominoiva Kalle Rovanperä on saanut autonsa toimimaan huoltotauon jälkeen ja eroa kilpailijoihin tulee koko ajan lisää.

- Nyt pystyy nauttimaan ajamisesta. Aika varovasti kierrellään noita kiviä, kun meidän renkaat ei niitä kauheasti kestä. Mutta muuten on oikein mukavaa olla ratin takana, Rovanperä kertoili maalissa.

EK 9 Ässämäki 2 (12,33 km)

1. LATVALA 5:43.8 2. LAPPI +0.5 3. MEEKE +1.4 4. TÄNAK +1.5 5. OGIER +2.0 6. NEUVILLE +2.2 7. MIKKELSEN +2.3 8. BREEN +3.1 9. SUNINEN +7.4 10. GREENSMITH +11.1

Kokonaistilanne 9/23