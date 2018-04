Esapekka Lappi tähtää viiden joukkoon Korsikassa: "Siinä on aika sekaisin, kun ajaa 40 mutkaa putkeen"

Toyotan Esapekka Lappi ajaa tällä kaudella ensimmäisen täyden kautensa rallin MM-sarjassa. Alkukauden kisat ovat hänelle käytännössä uusia, mutta tämän viikon Korsikan rallin pieksämäkeläinen on ajanut takavuosina kahdesti.

– Nyt jokainen pätkä ei tule ihan puskista. Tavoite on ajaa viiden joukkoon ja miksei korkeammallekin, jos on oikein maitti päällä. Sama tavoite on myös MM-sarjassa, joten Meksikon rallin kaltaisia nollakisoja ei saa enää tulla, Lappi sanoo STT:lle.

Suomalaisille Korsikan perinteikäs ralli on ollut aina vaikea. Saarella voittoa ovat juhlineet vain Markku Alén 1980-luvulla ja Jari-Matti Latvala vuonna 2015.

– Onhan se tosi legendaarinen kisa, mutta ei se ole kyllä suomalaisille tehty. Siellä on liian monta mutkaa eikä pääse yhtään lepäämään. Se on tosi fyysinen kisa, Lappi naurahtaa.

– Siinä on aika sekaisin, kun ajaa 40 mutkaa putkeen. Keskittyminen on vielä raaempaa kuin esimerkiksi Suomen MM-rallissa. Siellä ei voi käytännössä yhtään oikoa, vaan pitää ajaa aika ratamaisesti. Se on ollut suomalaisille aika vaikeaa.