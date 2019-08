FIA mätkäisi kuskeille lisää sakkoja

Jari-Matti Latvala joutui maksamaan 200 euron sakon puutteellisesta pukeutumisesta perjantaina Jyväskylän MM-rallissa. Kansainvälisen autoliiton FIA:n käsi kävi myös Henning Solbergin ja numerolla 100 kilpailevan Michiel Becxin taskulla.

Solberg pysähtyi perjantaina Moksin erikoiskokeelle, mutta unohti kuitata FIA:n seurantalaitteeseen, että kaikki on ok ja hän ei tarvitse apua. Kuljettajan pitää kuitata ok tai ei ok minuutin kuluessa pysähdyksestä. Becx teki saman virheen Oittilan erikoiskokeella.

Norjalainen Solberg sai erheestä 1000 euron sakon, kun hollantilainen Becx selvisi 250 eurolla. Solberg joutui maksamaan enemmän, koska hän on FIA:n luokittelema kuljettaja, jonka pitäisi tietää säännöt vaikka unissaan.