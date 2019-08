IL: Tommi Mäkisen firma takoi miljoonatuloksen Virossa – työntekijämäärä nelinkertaistui

Toyotan rallitiimin pyörittäminen tuo Tommi Mäkisen firmalle Tommi Mäkinen Racingille hulppeat tulot, uutisoi Iltalehti lauantaina.

Virossa sijaitsevan Tommi Mäkinen Racingin liikevaihto oli viime vuonna yli 15 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi peräti 8,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta noin 14,2 miljoonaa euroa oli peräisin Japanista eli käytännössä Toyotalta.

Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli vain puolisen miljoonaa euroa. Tommi Mäkinen Racing Oy on perustettu vuonna 2015. Toyota palasi rallin MM-sarjaan Mäkisen johtamana vuonna 2017.

Toyotan rallitallin eli Toyota Gazoo Racingin logistiikka- ja huoltokeskus valmistui viime vuonna Tallinnan lähelle Viroon. Tallin pääkonttori, tuotekehitys ja testitoiminta ovat yhä Mäkisen kotiseudulla Puuppolassa, Keski-Suomessa.

Vuosikertomuksessa Tommi Mäkinen Racingin työntekijävahvuudeksi ilmoitetaan 24 henkilöä. Yrityksen tavoitteena on kasvattaa työntekijämäärää. Vuotta aiemmin työntekijöitä oli vain kuusi, joten vuodessa määrä on nelinkertaistunut. Tavoitteena on myös kasvattaa edelleen yrityksen liikevaihtoa.

Virossa yritys ei joudu maksamaan tuloksestaan lainkaan tuloveroa, jos rahat pidetään kassassa tai investoidaan edelleen. Suomessa osakeyhtiöt pulittavat 20 prosentin tuloveron.