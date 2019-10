IS: Maailmanmestari Ott Tänak lähtee Toyotalta

Tuore rallin maailmanmestari Ott Tänak ajaa ensi kaudella Hyundain rallitallissa, kertoo Ilta-Sanomat lähteisiinsä vedoten. Osapuolet pääsivät sopimukseen asiasta jo viikkoja sitten.

Viime kaudet Toyotan leivissä ajanut Tänak, 32, varmisti ensimmäisen maailmanmestaruutensa viime sunnuntaina päättyneessä Katalonian MM-rallissa.

Ilta-Sanomien mukaan Tänakin tallinvaihtoon on monia syitä, joista palkka on vain yksi. Virolaiskuljettaja ei ole tiettävästi ollut tyytyväinen Toyotan ralliauton luotettavuuteen eikä myöskään siihen, miten Toyota-tallia on johdettu. Tänak sai Hyundailta paremman tarjouksen kuin Toyotalta.