Ilta-Sanomat lataa rajua kritiikkiä Tommi Mäkisen johtamisesta: "Omanlaisensa jumalhahmo, joka haukkuu äänekkäästi alaisiaan"

Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Marko Lempinen kirjoittaa lauantaina julkaistussa kommentissaan "rallipiirien vaietusta salaisuudesta", joka koskee puuppolalaisen Toytan tallipäällikön Tommi Mäkisen heikkoa ihmisjohtamista. Rallikuski Jari-Matti Latvalaa puolustavassa kirjoituksessaan Lempinen kuvailee Mäkistä omanlaisekseen jumalhahmoksi, joka haukkuu äänekkäästi alaisiaan, eikä ajattele muuta kuin voittamista.

Lempisen mukaan Mäkinen on tukenut viime aikoina alaisistaan virolaiskuljettaja Ott Tänakia, kun taas Latvalan kohtelu on ollut tylympää. Artikkelin mukaan Mäkinen on jättänyt Latvalan yksin ja "lyönyt lyötyä".

"Kun suomalaisista rallilegendoista puhutaan, Mäkinen on eittämättä yksi suurimmista. Puuppolan isäntä tuntee rallipelit kuin omat taskunsa, ja tulosten valossa hän on onnistunut mainiosti myös tallipäällikkönä. Samaan aikaan hän on haavoittanut henkisesti osaa alaisistaan", Lempinen kirjoittaa.

Mäkisen tavasta kohdella ihmisiä on Lempisen mukaan kollektiivisesti vaiettu. Toimittaja vihjaa myös, että ihmiset ovat vaihtuneet Toyotan mekaanikko- ja muulla päällystöpuolella tiuhaan juuri Mäkisen johtamisen takia.

"Mäkisen kerrotaan ajattelevan yksinomaan voittamista välittämättä juuri lainkaan siitä, savuavatko rauniot hänen ympärillään vai eivät", Lempinen kirjoittaa.

Viime viikot kohun keskellä ollutta rallikuski Latvalaa Lempinen puolestaan kuvailee "kiltteyden perikuvaksi" ja "harvinaisen sydämelliseksi ihmiseksi".

"Latvala on joka käänteessä valmis auttamaan ventovieraitakin ja ajattelee aina ensin muita ja vasta sitten itseään. Hänen sielunsa on kuorrutettu hyväntahtoisuudella", Lempinen runoilee.