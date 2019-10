Jari-Matti Latvala: Häät Maisa Torpan kanssa on peruttu – lue rallitähden koko lausunto tästä

Toyotan WRC-kuski Jari-Matti Latvala on kommentoinut viime päivien uutisointia parisuhdetilanteestaan perjantaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Latvala kertoo, että häät Maisa Torpan kanssa on peruttu. Lue Latvalan lähettämä tiedote kokonaisuudessaan alta.

Lehdistössä viime aikoina esiintyneiden, yksityiselämäänsä koskevien spekulaatioiden takia ja selventääkseen tämänhetkistä tilannetta, Jari-Matti Latvala haluaa antaa lehdistölle seuraavan lausunnon:



”Kuluneet viikot ovat olleet erityisen vaikeita, ja on valitettavaa, että yksityiselämääni koskevat viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet perheeseeni, ystäviini ja tiimini. Tämä on hyvin ikävä tilanne, ja haluankin panna pisteen kaikelle lisäspekuloinnille yksityiselämääni liittyen. Hääni Maisa Torpan kanssa on päätetty perua. Haluan nyt keskittyä sataprosenttisesti Rallin MM-sarjan kahteen jäljellä olevaan kilpailuun ja auttaa tiimiäni varmistamaan toisen perättäisen valmistajien MM-tittelin.”



Asian tiimoilta ei anneta haastatteluja, eikä sitä kommentoida tämän enempää.

Maisa Torppa. Kuva: Saara Tuominen

Latvala ja Torppa ovat olleet yhdessä vajaat neljä vuotta. Pari kihlautui juhannuksena 2017.

Rallin MM-sarjassa Latvala on tällä hetkellä seitsemäntenä. Latvalan Toyota-talli taistelee tiukasti merkkimestaruudesta Hyundain kanssa: eroa on Hyundain hyväksi kahdeksan pistettä, kun jäljellä on kaksi osakilpailua.