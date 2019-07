Jari-Matti Latvala aikoo aloittaa terävästi Jyväskylässä – kolminkertainen voittaja kertoo videolla, miten kotiyleisön paineet vaikuttavat taisteluun Keski-Suomen sorateillä

Jari-Matti Latvala on voittanut Suomen MM-rallin kolme kertaa. Ensimmäisen voittonsa hän otti vuonna 2010 Fordilla, kun vuosien 2014 ja 2015 täysosumat tulivat Volkswagen Pololla.

Kymmenen viime vuoden aikana Latvala on ajanut kahdeksan kertaa palkintopallille Jyväskylän MM-rallissa. Siihen voisi olla tyytyväinen, mutta ei se Latvalalle riitä. Kun on ajanut yli 200 MM-rallia ja Jyväskylän rallinkin 16 kertaa, niin vain voitto tyydyttää.

Eikä kolmella Jyväskylän voitolla voi oikein edes henkseleitä paukutella. Marcus Grönholm voitti Jyväskylän rallin seitsemän kertaa, Markku Alén kuusi kertaa, Tommi Mäkinen viisi kertaa ja Hannu Mikkola neljä kertaa.

Miksi Latvala ei ole onnistunut Jyskälän valloituksessa useammin?

Kaksi vuotta sitten Latvala oli karkaamassa voittoon, mutta joutui keskeyttämään johtoasemasta, kun Toyotaan iski sähkövika.

Viime vuonna Latvala hävisi voittotaistelun jo rallin toisella erikoiskokeella Moksissa, kun hän jäi Ott Tänakin ajamista pätkäpohjista 9,4 sekuntia. Jyväskylässä se tarkoittaa samaa kuin kalenterista katsoisi.

– Ott hyökkää monasti heti aamun ensimmäisellä pätkällä ja saa siitä hyvän edun, Latvala on huomannut tallikaveristaan.

Latvala ei ole huono rallien aloittaja. Vuonna 2014 Latvala ajoi pohja-ajan ensimmäiselle erikoiskokeelle Lankamaalla ja teki saman vuonna 2015, kun Pihlajakoski ajettiin aamun avauksena perjantaina. Latvala voitti Suomen MM-rallin molempina vuosina.

Latvalan tavoitteena on samanlainen aloitus tänä vuonna, kun 19,34 kilometriä pitkä Oittila ajetaan perjantain ensimmäisenä erikoiskokeena.

– Oittila ajetaan vain kertaalleen ja on tosi tärkeä pätkä. Siellä pitää olla lähempänä kärkeä, Latvala linjaa.

Viime vuonna Oittila ajettiin perjantain viidentenä erikoiskokeena ja Latvala jäi Mads Östbergin pätkäpohjista 10,2 sekuntia.

– Olen katsonut sen pätkän monta kertaa videolta ja nyt ymmärrän, että miksi jäin niin paljon. Epäröin liikaa jarrutuksissa ja ajoin liian varovasti, Latvala ruoskii itseään vielä vuoden päästäkin.

Kun kuljettajalla ei ole luottamusta omaan ajamiseen, menee ajaminen rallislangilla ilmaistuna pumppaamiseksi. Jalka käy jarrulla liian usein ja liian aikaisin. Siitä ei kello tykkää.

– Jyväskylässä ei saa epäröidä yhtään jarrun ja kaasun kanssa. Hyppyihin on ajettava todella päättäväisesti, Latvala korostaa.

Se tietysti edellyttää, että kuljettaja voi luottaa autoonsa sataprosenttisesti. Latvala keskeytti edellisessä MM-rallissa Sardiniassa, kun Toyota Yariksen ohjaus jumittui. Sellaisen vian ei toivoisi toistuvan MM-sarjan nopeimmassa rallissa.

– Se osoittautui alihankkijan virheeksi ja siihen on lääkkeet löydetty. En epäile yhtään etteikö se asia olisi kunnossa, Latvala vakuuttaa.

Toyotan rallitalli löysi vian ja siihen ratkaisun jo Sardiniassa. Latvalan mukaan asia oli poissa päiväjärjestyksestä juhannuksen jälkeisissä testeissä. Latvalan mukaan Toyotan WRC-auto on muutenkin niin tikissä kuin olla voi.

– Auto on hyvä. Sillä on ajettu täällä aina voittovauhtia.

Latvalan mukaan valmistautuminen Suomen MM-ralliin on sujunut muutenkin suunnitelmien mukaan.

– Jyväskylä on suosikkirallini ja mulla on siitä paljon kokemusta. Mutta aina sitä on päällä pieni jännitys ennen kotikisaa, Latvala tunnustaa.

Suomalainen ralliyleisö odottaa aina paljon suomalaiselta kuljettajalta Jyväskylän MM-rallissa.

– Painetta on. Tärkeintä olisi päästä lähtemään rennosti liikkeelle, Latvala myöntää.

Latvalan kausi rallin MM-sarjassa on mennyt tänä vuonna sen verran huonosti, että hänellä on pientä painetta myös ensi kauden ajopestin suhteen.

Vaikka Latvala on johtanut tänä vuonna MM-rallia Chilessä ja Sardiniassa sekä ajanut kahdeksan erikoiskokeiden pohja-aikaa, ei hän ole yltänyt viidettä sijaa korkeammalle lopputuloksissa. Se huolettaa hieman Latvalaa, sillä hänen sopimuksensa Toyotan kanssa on katkolla.

– Olen varma, että olen mukana MM-sarjassa myös ensi vuonna, koska vauhtia arvostetaan ja sitä minulla on. Mutta totta kai haluaisin, että kauden loppu menisi paremmin, Latvala toivoo.

Latvala oli samassa tilanteessa viime vuonna ennen Jyväskylän MM-rallia. Hänellä oli viime vuonna tähän aikaan 37 MM-pistettä, kun nyt niitä on 40.

– Olen mielestäni ajanut tänä vuonna paremmin ja tehnyt vähemmän virheitä. Mutta eihän sellaiselle voi mitään, jos autosta hajoaa iskari niin kuin Portugalissa, Latvala kertaa toiselta sijalta keskeytykseen päättynyttä rallia.