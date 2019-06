Jari-Matti Latvala hyökkäsi Portugalissa ja ajoi kaksi erikoiskokeen pohja-aikaa

Jari-Matti Latvala ajoi kaksi erikoiskokeen pohja-aikaa ja kutisti eron Portugalin rallia johtavaan Ott Tänakiin 5,1 sekunniksi. Latvala suorastaan lensi 37 kilometriä pitkällä Amaranten erikoiskokeella, jonka hän ajoi 5,8 sekuntia tallikaveriaan nopeammin.

– Se oli meiltä hyvä erikoiskoe. Olen todella tyytyväinen, Latvala myhäili erikoiskokeen maalissa.

Toyotan rallitallilla on edelleen kolmoisjohto Portugalin rallissa, kun kilpailusta on ajettu kymmenen erikoiskoetta. Kris Meeke on kolmantena, mutta hänen eronsa Latvalaan on kasvanut 13,3 sekunniksi.

Hyundain Thierry Neuville lähti 37 kilometriä pitkälle pikataipaleelle 0,2 sekuntia Sebastien Ogierin takana. Neuville kukisti Ogierin 2,1 sekunnilla ja kipusi ranskalaisen ohi neljänneksi 1,9 sekunnin erolla.

– Heillä (Neuville) on nyt paljon parempi lähtöpaikka ja se vaikuttaa, Ogier viittasi Hyundain taktiikkaan.

Hyundain Sebastien Loeb ja Dani Sordo ottivat aamupäivän lenkillä aikasakkoa niin paljon, että heidän lähtöpaikkansa putosi Ogierin taakse. Tällä tavalla he putsasivat tietä irtohiekasta Neuvillelle, mutta Ogier joutui starttaamaan pitkälle Amarenten erikoiskokeelle viidentenä autona.

– En voi muuta kuin tehdä kaikkeni, Ogier sanoi.

Neuvillen ero kolmantena olevaan Meekeen on 5,3 sekuntia.

Esapekka Lappi nousi Teemu Sunisen ohi kuudenneksi lauantain kolmannella erikoiskokeella, jonka hän ajoi 14,7 sekuntia Sunista nopeammin. Lapin 5,6 sekunnin takamatka Suniseen vaihtui 9,1 sekunnin eduksi.

– Meillä puuttuu moottorista voimaa, Suninen raportoi wrc.comille erikoiskokeen maalissa.