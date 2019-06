Jarmo Lehtisen toivotaan tuovan kokemusta ja varmuutta Teemu Suniselle – jo kolmas kartturi runsaan puolen vuoden aikana

Mikko Hirvosen entinen kartanlukija Jarmo Lehtinen lukee nuotteja Teemu Suniselle Sardinian MM-rallissa ja koko loppukauden. Marko Salminen sai väistyä Sunisen viereltä Portugalin rallin jälkeen.

– Haluan aina olla parempi ja uskon, että minulla on mahdollisuudet parempiin suorituksiin. Jarmolla on paljon kokemusta ja hän osaa kartanlukijan hommat. Uskon, että saan häneltä laadukasta informaatiota ja että hän on minulle avuksi jo nuotituksen aikana, Suninen sanoi Sardinian MM-rallin aattona.

– Haluan olla oppivana osapuolena, että suunta on minuun päin, Suninen jatkoi.

Lehtinen on Sunisen kolmas kartanlukija runsaan puolen vuoden aikana. Mikko Markkula luki Suniselle nuotteja vajaan neljän vuoden ajan vuosina 2015-18. Salminen otti pestin viime joulukuussa ja se kesti vain seitsemän MM-rallia.

– Tällä ratkaisulla haetaan Teemun vierelle kokemusta ja varmuutta, Sunisen manageri Timo Jouhki perusteli.

Lehtinen on istunut kartanlukijana 169 MM-rallissa ja juhlinut voittoa Hirvosen kanssa 15 kertaa. Kun 161 MM-rallin ura Hirvosen vierellä päättyi marraskuussa 2014, siirtyi Lehtinen Toyotan rallitallin urheilupäälliköksi. Sitä työtä Lehtinen teki lokakuuhun 2017 asti.

– Päätös kartanlukijan vaihtamisesta tehtiin jo ennen Portugalin rallia, Suninen kertoi.

Sunisella ja Salmisella oli keskinäistä jännitettä Portugalissa, mutta se ei siis päätökseen vaikuttanut.

– En halua osoittaa sormella ketään, Suninen tuumasi yhteistyöstä, joka ei siis sujunut kuten olisi pitänyt.

– Ja ollaan me vielä puheväleissä. Viimeksi tiistaina soitin hänelle, Suninen sanoi.

Suninen ja Lehtinen eivät ole ehtineet testata yhteistyön toimivuutta testeissä saati kilpailussa.

– Ollaan tehty nuottitreeniä videoita katsellen, Suninen kertoi.

Kun Salminen tuli kartturiksi Markkulan tilalle, kesti sujuvan yhteistyön löytyminen useamman rallin verran.

– Onhan tässä pieni jännitys päällä, kun ei tiedä, että miten tottuu Jarmon ääneen ja nuottien lukemisen rytmitykseen, Suninen sanoi.

Suomalaisista tehdaskuljettajista Jari-Matti Latvala on ajanut 199 MM-rallia Miikka Anttilan kanssa eli kolmea vaille kaikki Latvalan ajamat MM-ralllt. Janne Ferm on istunut Esapekka Lapin vierellä kaikki Lapin 49 MM-rallia.

Tommi Mäkisellä oli uran huipulla kolme eri kartanlukijaa; Seppo Harjanne, Risto Mannisenmäki ja Kaj Lindström. Juha Kankkunen kilpaili tehdaskuljettajana neljän kartturin kanssa: Fred Gallagher, Juha Piironen, Nicky Grist ja Juha Repo. Marcus Grönholm luotti Timo Rautiaiseen 145 MM-rallissa 153:sta.