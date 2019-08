Jyväskylän MM-ralli jyrähti käyntiin – KSML.fi seuraa hetki hetkeltä

19.51: Harjun maaliin on tullut tässä vaiheessa 31 autoa, 30 on vielä jäljellä. Pohja-aikaa pitää edelleen hallussaan Teemu Asunmaa sipaistuaan 1:55,2

19.46: Kilpailussa on luova tauko televisioinnin vuoksi. Seuraavaksi reitille starttaa latvialainen Martins Sesks Ford Fiestallaan. Ensimmäiset WRC-autot nähdään Harjulla kello 20 jälkeen.

19.33: Teemu Asunmaa paineli niukasti Pynnösen ohi, Fabia taipui maaliin 0,8 sekuntia nopeammin.

19.29: Miele joutui luopumaan kärkipaikastaan, kun Jyväskylän oma poika Ville Pynnönen kaasutti Harjun pohjat 1:56,0 Skoda Fabiallaan.

19.18: Italialaiskuljettaja ajoi hyvällä mielellä! Mauro Miele ensimmäinen kahden minuutin alittaja Harjulla noteerauksella 1:59,0. Hän ajaa Skodalla, oletettavasti mielellään.

19.13: Kymppi täynnä. Kymmenen autoa on saapunut Harjun maaliin, pohja-aika on tässä vaiheessa Kalle Markkasen 2:09,0 Peugeot 208 R2:lla.

19.04: Washio selvitti Harjun syheröt ja ajoi erikoiskokeen aikaan 2:37,6.

19:00: Ensimmäinen auto on ampaissut reitille. Se on pikkuruinen Toyota Vitz R1 ja rattia vääntää Japanin Shunichi Washio. Nuottia puolestaan sylkee Takashi Suzuki. Järjestyksessään 69. "Jyskälä" on liikkeellä.

18.56: KSML.fi:n ennennäkemättömän ja -kokemattoman laaja Jyväskylän MM-rallin liveseuranta starttaa. Tuomas Heikkilä seuraa kilpailutapahtumia hetki hetkeltä tässä jutussa, muut muissa jutuissa. Torstai sisältää yhden erikoiskokeen, kun Harju 1 rävähtää liikkeelle kello 19. Erikoiskokeen esittelyn löydät täältä ja lähtölistan täältä.