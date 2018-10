Kalle Rovanperä ällistyttää rallista toiseen: "Valmis hyppäämään WRC:n rattiin"

Jyväskyläläinen Kalle Rovanperä otti toisen luokkavoiton rallin MM-sarjassa tällä kaudella, kun hän vei WRC2-luokan nimiinsä 8,5 sekunnin erolla Katalonian MM-rallissa. Rovanperä voitti luokkansa myös edellisessä MM-rallissa Walesissa.

– Voi sanoa, että hyvin meni ja viikonloppuun voi olla tyytyväinen. Vain perjantai olisi voinut mennä paremmin, Rovanperä totesi.

Rovanperän Skodasta hajosi iskunvaimennin perjantaina 38 kilometriä pitkän erikoiskokeen alussa.

– Ajettiin 37 kilometriä rikkinäisellä iskarilla ja menetettiin sen takia 25 sekuntia, Rovanperän kartanlukija Jonne Halttunen kertoi.

Ajollisesti Katalonian ralli sujui Rovanperältä erinomaisesti.

– Kallen ajaminen on ollut tosi varmaa ja virheetöntä. Asvalttipätkätkin menivät tosi hyvin alusta alkaen, vaikka ollaan ensikertalaisia täällä, Halttunen huomautti.

Rovanperän mukaan hän sai Kataloniasta sen mitä lähti tavoittelemaan eli roppakaupalla kokemusta.

– Ralli ei ollut helppo, koska mulla ei ollut kokemusta näistä teistä, 18-vuotias jyväskyläläinen sanoi.

Rovanperän erinomainen ajaminen on nostattanut kulmakarvoja MM-sarjan tehdastalleissa ja laajemminkin Katalonian rallin varikolla. Moni on tuumannut, että Rovanperä olisi jo nyt riittävän hyvä hyppäämään WRC-auton rattiin.

– Niin varmaan olisikin. Kalle pystyisi varmaan ajamaan joissakin ralleissa kuuden sakkiin tai jopa palkintopallille, Rovanperän manageri Timo Jouhki tuumasi.

Rovanperällä on sopimus Skodan rallitallin kanssa kaudesta 2019 ja Jouhkin mukaan sen mukaan edetään.

– Ei meillä ole mihinkään kiire. Kallella ei ole vielä kokemusta kaikista MM-ralleista ja kaikesta siitä mitä WRC:n MM-sarjaan liittyy, Jouhki totesi.

Rovanperä ajaa ensi kaudella seitsemän Euroopassa järjestettävää MM-rallia Skodan tehdasautolla sekä pari rallia Toni Gardemeisterin yksityistallin Skodalla.

– Esimerkiksi Monte Carlon ralli ajetaan meidän omana projektina, koska se on niin vaikea ralli. Sieltä ei ole koskaan liikaa kokemusta, Jouhki sanoi.

MM-sarjan tehdastallien mielenkiinto Rovanperää kohtaan kasvaa koko ajan. Katalonian ralli on hyvä esimerkki Rovanperän huimasta kehityksestä. Rallin ensikertalaisena Rovanperä oli heti sinut märän asvaltin kanssa lauantaina, vaikka ei ollut koskaan ajanut märällä asvaltilla.

– Eihän kukaan odottanut Kallelta tällaista esitystä. Kallen oppimiskyky on niin uskomaton, Jouhki kertoi.

Rovanperä ajoi hämmästyttävän kypsästi jo edellisessä rallissa Walesissa. Siellä hän oli matkassa toista kertaa. Harva uskoi, että Rovanperä pystyy vielä parempaan suoritukseen ensikertalaisena Kataloniassa.

– Kalle pystyy hallitsemaan kisoja ajamatta täysillä. Walesissa hän ajoi ensimmäisen päivän täysillä, mutta lauantaina ja sunnuntaina hänen ei enää tarvinnut. Sekin taito on opittava, että pystyy ajamaan hyvin, vaikka ei ajakaan täysillä, Jouhki painotti.

Jouhki myöntää, että Rovanperää on yritetty houkutella useammalta taholta MM-sarjan korkeimmalle tasolle jo nyt. Päätös kokemuksen kartuttamisesta Skodalla kuitenkin pitää.

– Skoda on hyvä talli saada kokemusta. Heillä on hyvä auto ja he testaavat paljon. Kalle on tehnyt paljon työtä uuden auton kehityksen kanssa, Jouhki sanoi.

Skoda tuo uuden version R5-luokan autosta keväällä 2019. Rovanperän seuraava ralli on tammikuussa ajettava Monte Carlo, joten loppuvuosi menee uutta Skodaa testatessa.