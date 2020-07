Kalle Rovanperä antoi isälleen kyytiä Toyotan ralliautolla, Harri-isän ilme videolla on näkemisen arvoinen – "Se oli suunnitelmani, että hän on peloissaan"

Toyotan WRC-talli Twitter-tili on julkaissut tällä viikolla useita videoita tallin testeistä Keski-Suomen sorateillä. Torstaina Toyota julkaisi videon, jossa WRC-auton kyydissä oli yhden sijasta kaksi Rovanperää. Tallin suomalaistähti Kalle ajoi ja pelkääjän paikalla istui Harri-isä, joka kaasutteli itsekin aikanaan 111 MM-rallia.

Kalle Rovanperä intoili omalla Twitter-tilillään, että tiistai oli erityinen päivä, kun hän sai vihdoin isänsä houkuteltua Toyotan WRC-auton kyytiin. Autoon asennetusta kamerasta näkee, että Harrin ilme ei värähdä, vaan katse on koko pätkän ajan tiukasti kiinni tiessä.

Everyday in a rally car is a good day, but Tuesday for me was even more special when my dad finally agreed to join me for a ride in #YarisWRC! https://t.co/ilXHzlRepZ