Kalle Rovanperä ensi kertaa Ruotsin lumiränneihin – ei ota paineita menestyksestä

Vasta 18-vuotias Kalle Rovanperä on suurin suosikki R5-luokituksen kuljettajista torstaina alkavassa Ruotsin MM-rallissa. Skodan tehdastallin nuori suomalainen ei tuttuun tyyliinsä ota paineita menestyksestä.

– Kirkkain mitali on aina tavoitteena. Uusi kisa on kuitenkin kyseessä, joten pitää lähteä ajamaan sillä mentaliteetilla, että opiskelua on luvassa, Rovanperä sanoo.

Rovanperä saa Ruotsissa kovan haasteen muun muassa viime vuonna vielä WRC-autoa ajaneelta Norjan Mads Östbergiltä sekä EM-sarjassa meritoituneelta Venäjän Nikolai Grjazinilta.

– En ole paljoa lumella ajanut. Jos vertaa muihin viivalla oleviin kuskeihin, niin varmasti vähiten. Muut ajavat lisäksi kolme päivää testiä sekä pikku kisoja. Meillä on vain yksi pieni testipäivä, Rovanperä myöntää.

– Ei ole helppo ralli luvassa. Muut ovat saaneet jo tänä talvena paljon enemmän kokemusta. Tykkään kuitenkin tosi paljon ajaa lumella ja jäällä. Jos mielii voittaa, niin pitää ajaa ihan äärirajoilla, mutta yhtään ei ole varaa tehdä virheitä.

Suomalaisista nuoren puuppolalaisen kovin haastaja on viime kaudella SM-sarjassa kultaa juhlinut Eerik Pietarinen, joka ajaa niin ikään Skodan tehdastallin kalustolla. R5-autolla menestystä Ruotsin lumilta hakevat sinivalkoisista myös takavuosien AKK:n tulevaisuuden tähdet Jari Huttunen sekä Emil Lindholm.