Kalle Rovanperä yllätti kypsällä ja silti hyvällä vauhdillaan

Rallimaailman kirkkain tulevaisuuden lupaus Kalle Rovanperä hakee kokemusta Monte Carlon MM-rallista, joka on 17-vuotiaalle nuorukaiselle uran ensimmäinen haastavissa olosuhteissa. Kahden ajopäivän jälkeen Rovanperä oli silti R5-luokituksen autoista neljänneksi nopein.

Rovanperä ei kilpaile Monte Carlossa WRC2-luokan MM-pisteistä. Yksityistallin Skodalla ajava rallilupaus on silti ollut hyvässä vauhdissa, vaikka matkaan on mahtunut myös Monte Carlon rallille ominaisesti melkoisia haasteita.

– Kuivalla asvaltilla ajettiin kovaa, mutta märällä tultiin aika nätisti. Siellä oli mutaa ja soraa tiellä. Sellaisesta minulla ei ole kokemusta, niin ajettiin varman päälle, Rovanperä totesi.

– Viimeisellä pätkällä meni rengas rikki ja hävittiin siinä aikaa. Ei osuttu mihinkään, mutta niin vain kävi. Sitten oli myös aiemmin jarrupalat lasittuneet, niin tosi varovasti piti ajaa jo toiseksi viimeisellä ek:lla.

R5-autoista kahden ajopäivän jälkeen kovinta vauhtia on pitänyt tshekkikonkari Jan Kopecky. Rovanperä on jäänyt Skodan tehdastallin kuskista yli kolme minuuttia, mikä selittyy pitkälti rengasrikon ja jarrupalaongelmien myötä. Silti nuoren suomalaisen kylmäpäisyys ja vauhti on ollut vakuuttavaa.

– En tiedä, yllättäkö se nyt mitenkään. On vain koitettu ajaa omaa vauhtia. Yritetään huomenna jatkaa samalla tavalla. Ei tuijotella liikoja muiden vauhtia.

WRC2-luokassa Teemu Suninen keskeytti kilpailun neljännellä erikoiskokeella.