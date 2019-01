Kalle Rovanperä yllättyi ”normiajostaan” – ”Yleensä se ei ole riittänyt mihinkään”

Yksityistallin Skoda Fabia R5:lla Monte Carlon MM-rallissa kilpaileva Kalle Rovanperä oli kärkivauhdissa RC2-luokassa lauantaina. Aamulla sattunut rengasrikko oli ainoa miinus muuten positiivisessa ajopäivässä.

– Päivä meni ihan hyvin lukuun ottamatta sitä rengasrikkoa. Jos sitä ei olisi tullut, oltaisiin taas päivän nopeimpia omassa luokassa, Rovanperä sanoi.

Rovanperä menetti voittotaistelun RC2-luokassa jo torstai-iltana ulosajon myötä, mutta 18-vuotias rallilupaus on ollut itse tyytyväinen, mihin kyyti on riittänyt haastavissa olosuhteissa.

– Tämä päivä oli aika normiajoa. Yleensä se ei ole asvaltilla riittänyt. Varsinkin viime vuonna Montessa sellainen ajo ei riittänyt mihinkään. Nyt on kuitenkin kehitystä tapahtunut. Siihen voi olla tyytyväinen, että näin nopeassa ajassa on tuollainen harppaus tapahtunut, Rovanperä summasi.

– Nyt on myös luottoa ajamiseen paljon enemmän. Toisaalta keli on ollut haastava ja se on ehkä sopinut minulle paremmin. Sunnuntaina on tarkoitus vain nautiskella upeista pätkistä.

Rovanperä on uudessa WRC2 Pro -luokassa toisena, mutta eroa Fordilla ajavaan kärkimieheen Gus Greensmithiin on kertynyt jo ulosajon ja rengasrikon vuoksi yli 14 minuuttia.